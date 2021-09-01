طالبان على الشاشات في نشرة أخبار تحت تهديد السلاح

منذ أن وضعت حركة طالبان يدها على السلطة في أفغانستان وفر الكثيرون من بيوتهم وبلادهم إلى الخارج، وظهرت العديد من المشاهد واللقطات غير المألوفة أو المنطقية، كظهور مسلحين خلف مذيع أخبار على الهواء.

انتشر على الإنترنت فيديو لمجموعة من مقاتلي طالبان المسلحين يقفون خلف مذيع أخبار في استوديو وهو يتوسل الناس بعدم الفرار من أفغانستان، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

يُظهر المقطع الذي تبلغ مدته 42 ثانية ، والذي نشره الصحفي في بي بي سي "كيان شريفي" على تويتر ، ما لا يقل عن ثمانية مقاتلين مسلحين داخل "استوديو السلام" في التلفزيون الأفغاني ، والذي ينظم برامج مناظرة سياسية.



ويظهر في مقطع الفيديو المسلحون وهم يقفون في طابور خلف مذيع الأخبار مباشرة وهو يقرأ بيانًا يقول بإيجاز إن طالبان تريد من الجمهور "التعاون معها ويجب ألا تخاف".

ثم يلتفت إلى مقابلة أحد مقاتلي طالبان ، قاري سميع الله ، الذي يبدو أنه يتفوق على بقية الرجال، ويقول": "تركيزنا على الناس هو أن تزدهر البلاد ، فهم يعيشون تحت مظلة النظام الإسلامي".

وأضاف :"رسالتي الأولى للأمة ألا تقلق إطلاقا .. ابق وعش في وطنك وفي بيوتك .. وطنك يحتاجك وسنحميك، إن شاء الله سنحاول خلق أجواء آمنة في كل محافظات أفغانستان حتى لا يقلق الناس ولا يخافوا المجاهدين ، لأنهم إخواننا ونحميهم، ومعهم نبني الوطن".

