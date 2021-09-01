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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقاضاة طالبين بريطانيين سرقا عملات بيتكوين من أمريكي تقارب قيمتها مليون دولار

بيتكوين
بيتكوين

كشفت دعوى قضائية مرفوعة في الولايات المتحدة، أنَّ طالبين بريطانيين متهمان بسرقة عملات بيتكوين تقارب قيمتها مليون دولار من محفظة رقمية لشخص من ولاية كولورادو الأمريكية وترفض أسرتا الطالبين إعادتها.


وبحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية، تتهم وثائق الادعاء المقدمة في المحكمة الأمريكية الطالبين المدعوين بنديكت طومسون وأوليفر ريد، واللذين يدرسان علوم الكمبيوتر، بالوقوف وراء عملية السرقة في عام 2018، عندما كانا لا يزالان قاصرين.


ويزعم المدعي أندرو شوبر أنه اشترى عبر الإنترنت محفظة تشفير للعملات الإلكترونية تُسمى "إلكترم آتوم- Electrum Atom"، لكن عندما حاول نقل أكثر من 16.4 عملة بيتكوين، بقيمة نحو 770 ألف دولار، تمكنت برمجيات ضارة صمَّمها الطالبان المتهمان من توجيه العملات إلى حساب تابع لهما. وتقول أوراق الدعوى إنَّ "شوبر اعتقدَ أنه كان يتعامل مع عملاته عبر محفظته الخاصة" ولم يعرف أنَّ طرفًا آخر قد تسلل إليها.


وتضيف وثائق الدعوى: "لكن بنديكت أو أوليفر أو كلاهما استطاع من خلال برمجيات ضارة اعتراضَ وتبديل وجهة التعليمات الواردة من شوبر إلى محفظتهما للعملات المشفرة".


وتشير الدعوى القضائية إلى أنَّ شوبر أنفق نحو 10 آلاف دولار لتعقُّب الطالبين اللذين يعتقد أنهما سرقا عملاته الإلكترونية، وأرسل رسالة إلى والديهما يطلب إعادتها.


ويزعم شوبر أنَّ العملات المسروقة كانت تمثل ما يقرب من 95 % من صافي ثروته في الوقت الذي سرقت منه. وعندما لم يتلق شوبر أي رد من عائلتي الطالبين، رفع دعواه المدنية في محكمة المقاطعة الأمريكية في ولاية كولورادو في مايو.


لكن في أغسطس، تقدَّم محامو المتهم أوليفر ريد بأوراق للمحكمة زعمت أنَّ مدة التقادم التي تستمر عامين بموجب قانون الأضرار المدنية قد انقضت قبل رفع شوبر لقضيته، وبناءً على ذلك تطالب القاضي بردِّ الدعوى.

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