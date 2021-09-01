تصفيات كأس العالم.. قناة مجانية تنقل مباراة مصر وأنجولا

يستضيف منتخب مصر، نظيره الأنجولي، اليوم الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى، من تصفيات كأس العالم 2022.

موعد مباراة مصر ضد أنجولا والقناة الناقلة

تقام مباراة مصر ضد أنجولا، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناة أون تايم سبورتس 1، المفتوحة، عبر القمر الصناعي ”نايل سات"

وأعلنت شبكة اون تايم سبورت، إذاعة مباراة منتخب مصر وأنجولا المقرر لها فى تمام الساعة الساعه 9 مساءً اليوم علي ملعب الدفاع الجوي فى الجولة الأولي بالمجموعة السادسة في بداية مشوار تصفيات المونديال قبل السفر يوم الجمعة إلى مدينة فرانسفيل في الجابون لمواجهة المنتخب الجابوني يوم ٥ سبتمبر في الجولة الثانية، ضمن منافسات تصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 .

وحصلت أون تايم سبورت علي جميع مباريات منتخب مصر فى باقي الجولات فى دور المجموعات.

وتضم المجموعة السادسة كلا من ، مصر وأنجولا ، ليبيا ، الجابون.