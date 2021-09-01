أمير مرتضى منصور يحيي ذكرى رحيل محمد عبد الوهاب

حرص أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، علي إحياء ذكري رحيل نجم النادي الأهلي الراحل محمد عبد المجنون.





ونشر أمير مرتضى منصور عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام صورة للراحل محمد عبد الوهاب إحياء لذكراه بعد مرور 15 عامًا على رحيله .



وغادر عن عالمنا محمد عبد الوهاب، ظهير أيسر النادى الأهلى ومنتخب مصر، يوم 31 أغسطس 2006، حيث فارق الحياة فى ريعان شبابه بعد أزمة قلبية فى التدريبات الصباحية للأهلى باستاد مختار التتش .



ومازال اسم اللاعب وتاريخ الحافل بالبطولات والإنجازات في أذهان الجمهور حتي بعد مرور 15 عامًا على رحيله .



من الجمل التى مازالت راسخة فى أذهان الأهلاوية عن محمد عبد الوهاب قوله : الأهلى عمره ما خلف معى موعدا ولن أخلف معه وعدا.. تلقيت عرضا للاحتراف لكنى أعطيت كلمة للكابتن محمود الخطيب ولا يمكن الرجوع فيها.

كما قال اللاعب الراحل لا يوجد لاعب فى مصر يستطيع مساومة الأهلى، تحدثت مع الكابتن حسام البدرى وعقدت معه أكثر من جلسة وقلت أنا تحت أمر الأهلى، وطلبت منه التحدث مع نادى الظفرة وحدث ذلك بالفعل لكن المفاوضات تأجلت لحين معرفة شروطهم المالية.



وللعلم لا يوجد خلافات بينى وبين الأهلى حول الأمور المادية، ويكفينى شرف ارتداء الفانلة الحمراء ولن أفترى على النعمة، فهل يصدق أحد أننى يمكن أن أساوم أكبر نادٍ فى إفريقيا والوطن العربى بالتأكيد من يفعل ذلك مجنون.



وقبل وفاته بيوم كتب عبدالوهاب تلك الجملة: لا تبكى نفسى على شىء قد ذهب ونفسى التى تملك كل شىء ذاهبة فى ورقة وعلقها فى غرفة خلع الملابس فى النادى الأهلى، وقال لزملائه فى الفريق، إنه يشعر أن نهايته اقتربت، وأنها ستكون مثل صديقه الشاب أحمد وحيد الذى كان توفى قبل أيام من وفاة محمد عبد الوهاب.

