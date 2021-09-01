عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كورونا يفتك بتل أبيب.. إسرائيل تحتل المركز الأول في العالم بمعدل الإصابات

كورونا يفتك بتل ابيب
كورونا يفتك بتل ابيب

قالت صحيفة عبرية، إن إسرائيل باتت تحتل المركز الأول في العالم من حيث معدل الإصابات بفيروس كورونا لكل مليون نسمة خلال الأيام السبعة الأخيرة، تلتها الجبل الأسود وجورجيا.

وحسب ما نشرته "يديعوت أحرونوت"، مساء الثلاثاء: "حطم عدد حالات كورونا المؤكدة في إسرائيل لكل مليون نسمة رقما قياسيا جديدا (الاثنين) عندما تم تشخيص 11077 إسرائيليا في يوم واحد على أنهم إيجابيون للفيروس".

وهذا هو أعلى معدل يومي للإصابات في إسرائيل منذ تفشي الجائحة العام الماضي، بينما كان الرقم السابق 10118 إصابة جرى تسجيلها في 18 يناير الماضي.

أعلي حصيلة إصابات يومية.. فيروس كورونا يفتك بـ إسرائيل ومتحور دلتا يتوحش

34 وفاة و8 آلاف إصابة .. تطورات كورونا في إسرائيل اليوم


وأضافت أن تحليلا أجرته جامعة أكسفورد البريطانية، وضع إسرائيل في المركز الأولى من حيث عدد الإصابات بـ كورونا لكل مليون نسمة دون مزيد من التفاصيل.

إسرائيل تل أبيب كورونا اصابات كورونا المركز الأول بالعالم

ترشيحاتنا

ميدو: نجم الزمالك لن يشارك فى مباراة أنجولا

حجر المعراج.. روايات وأساطير لا تنقطع والنساء يقصدونه رغبة بالإنجاب في قنا.. شاهد

ميدو يفجر مفاجأة حول تشكيل منتخب مصر أمام أنجولا

استياء داخل منتخب مصر بسبب تهرب مصطفي محمد قبل مواجهة أنجولا

جالاتا سراي ضحك على الزمالك.. ميدو يكشف تفاصيل جديدة في أزمة مصطفى محمد

نشرة مرور الجيزة.. كثافات مرتفعة بـ شارعي الهرم وفيصل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: الأهلي يوافق على إعارة الشناوي للنصر السعودي

تخبط شديد.. أستاذ موارد مائية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

خاص .. تعديل مفاجئ داخل الجهاز الفني لـ الأهلي.. تفاصيل

رحيل جنش.. شوبير يكشف عن مفاجآت بشأن خطة صفقات الزمالك

ميدو يحذر الأندية من خطورة صفقات الأهلي الجديدة في الموسم المقبل

أمطار بعدة مناطق.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول طقس نهاية الأسبوع

كاف يؤجل كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي

يا فرحة ما تمت.. لماذا رفض الزمالك انتقال مصطفى محمد إلى «بوردو» الفرنسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

طريقة عمل مهلبية الجزر للأطفال في 15 دقيقة

بالصور.. لحظة افتتاح رئيس الوزراء لمركز شركة أمازون اللوجيستى بالعاشر

بعد الانسحاب الكبير .. هل أصبحت أفغانستان حرة بعد 20 سنة من غزو واشنطن؟ .. تفاصيل الساعات الأولى بعد رحيل القوات الأمريكية .. وإعلان طالبان النصر من المطار

فيديو

فيديوجراف.. ضبط سائق قتل شخصين ودهس 5 مواطنين بالموسكي

فيديوجراف.. شغّلوني .. حقيقة تدوينة الفنان أسامة عباس المنتشرة على السوشيال ميديا

فيديو جراف.. حسناء سيف الدين تكشف تفاصيل معاناتها مع المرض

ميدو يحسم الجدل حول عقوبة شيكابالا ومصير كأس مصر.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

سارة محمد منسي تكتب: في الكتب حياة

وفاء شباره تكتب: ولا نسيتك

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات

د.إيمان غنيم تكتب: الأطباء وانتخابات النقابة

د. محمد يونس عبد الحليم يكتب: الوعي العام بضرورة الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة

نرمين الشال تكتب: مساوئ العالم الرقمي 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

شريف سمير

زائر النهار!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

مني أحمد

نجيب مصر

ريهام مازن

أعرفتم لماذا قال الرئيس السيسي ذلك؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ