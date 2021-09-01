كورونا يفتك بتل أبيب.. إسرائيل تحتل المركز الأول في العالم بمعدل الإصابات

قالت صحيفة عبرية، إن إسرائيل باتت تحتل المركز الأول في العالم من حيث معدل الإصابات بفيروس كورونا لكل مليون نسمة خلال الأيام السبعة الأخيرة، تلتها الجبل الأسود وجورجيا.

وحسب ما نشرته "يديعوت أحرونوت"، مساء الثلاثاء: "حطم عدد حالات كورونا المؤكدة في إسرائيل لكل مليون نسمة رقما قياسيا جديدا (الاثنين) عندما تم تشخيص 11077 إسرائيليا في يوم واحد على أنهم إيجابيون للفيروس".

وهذا هو أعلى معدل يومي للإصابات في إسرائيل منذ تفشي الجائحة العام الماضي، بينما كان الرقم السابق 10118 إصابة جرى تسجيلها في 18 يناير الماضي.



وأضافت أن تحليلا أجرته جامعة أكسفورد البريطانية، وضع إسرائيل في المركز الأولى من حيث عدد الإصابات بـ كورونا لكل مليون نسمة دون مزيد من التفاصيل.