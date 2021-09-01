صحة القليوبية: تكثيف جهود الفرق الطبية لتطعيم المواطنين وطلاب جامعة بنها

واصلت الفرق الطبية الثابتة والمتحركة بمديرية الشئون الصحية فى القليوبية أعمالها لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا على مستوى المحافظة.

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وقال الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة فى القليوبية، إن الفرق الطبية قامت بتكثيف جهودها لتطعيم العاملين في التربية والتعليم على مستوى مدارس المحافظة، بالإضافة إلى تطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بكليات الجامعة.



وأضاف عبد الغني أن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة استهدفت أيضا العاملين بالمصالح الحكومية ومجالس المدن والعاملين بالمنشآت الصناعية والمواطنين المترددين على المستشفيات العامة والخاصة، والكنائس ودور المناسبات وبالعيادات المتنقلة التابعة للإدارات الصحية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بلقاح فيروس كورونا.



وأوضح وكيل وزارة الصحة أن الفرق المتحركة تأتي بالإضافة إلى تطعيم المسافرين للخارج بالمراكز الطبية، حيث تعمل هذه المراكز بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية للتطعيم واستخراج الشهادات المعتمدة لهم للراغبين في استخراجها.



وأكد عبدالغني أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن.

وأشار إلى أن وزارة الصحة خصصت الموقع الإلكتروني في إطار خطة الدولة الوقائية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد.



من ناحية أخرى، عقدت لجنة متابعة خطة تطعيم لقاح فيروس كورونا بجامعة بنها اجتماعاتها برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، وذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور محمد جمال الأشهب عميد كلية الطب البشري، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي للمستشفى الجامعى وأعضاء اللجنة.



وناقش الاجتماع متابعة خطة التطعيم داخل الجامعة وزيادة عدد النقاط المتنقلة لتشمل جميع كليات الجامعة بالتنسيق مع مديرية الصحة بالقليوبية بهدف تطعيم أكبر عدد من المستهدفين قبل بدء العام الدراسي الجديد، كما ناقش الاجتماع تفعيل تطبيق إلكتروني خاص بمنسوبي الجامعة لحجز ميعاد التطعيم لمنع التكدسات داخل أماكن التطعيم.



من جانبه، أكد الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة، أن الجامعة تولى اهتماما كبيرا بتطعيم الطلاب ومنتسبي الجامعة قبل بدء العام الدراسى الجديد وتقديم جميع أنواع الدعم اللوجيستي للفرق الطبية لمساعدتها فى أداء مهامها، وذلك فى اطار خطة السعي للوصول إلى حرم جامعى آمن وخال من كورونا.



وشدد "الجيزاوى" على استمرارية أعمال النقطة الثابتة بالمعمل الباثولوجيا الإكلينيكية بمستشفى بنها الجامعى واستقبال منتسبي الجامعة من كليات القطاع الصحي لتلقي لقاح فيروس كورونا، إلى جانب النقاط المتحركة على مستوى كليات الجامعة.



واستعرض الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، خطة الجامعة لتطعيم الطلاب القدامى والجدد على مستوى الجامعة، وتشمل طلاب القطاع الطبى والمدن الجامعية وطلاب الأنشطة الطلابية من خلال النقاط المتحركة بالكليات.



وأكد نائب رئيس الجامعة أنه يتم تقديم جميع أنواع الدعم للفرق الصحية التى تتولى أعمال التطعيم لاستهداف أكبر عدد ممكن من الطلاب قبل بدء العام الدراسى الجديد، موجها بالاستعانة بطلاب الاتحادات والمبادرات الطلابية لمساعدة الفرقة الطبية المتحركة فى الكليات وتنظيم دخول زملائهم لتلقى تطعيم كورونا.



كما استعرض الدكتور جمال سوسة، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، خطة المدن الجامعية لتطعيم الطلاب المقبولين بها على مستوى الجامعة، مؤكدا تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل نقاط تطعيم فيروس كورونا حفاظا على سلامة الجميع.



وقال "سوسة" إن ادارة الجامعة حريصة على متابعة أعمال التطعيم يوميا على مستوى الجامعة سواء من خلال النقاط المتحركة التى تعمل بالتنسيق مع مديرية الصحة فى الكليات أو النقطة الثابتة التى تعمل داخل معمل الباثولوجيا الإكلينيكية بمستشفى بنها الجامعي.



وأكد الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة بصحة القليوبية والمخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا حرصت على تكثيف جهودها لتطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بكليات جامعة بنها، هذا بالإضافة إلى تطعيم المسافرين للخارج بالمراكز الطبية واستخراج الشهادات المعتمدة لهم للراغبين في استخراجها.



جاء الاجتماع بحضور رفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، والدكتورة عبير السيد مدير إدارة مكافحة العدوى بالمستشفى الجامعي، والدكتور أسامة أبو عامر مدير مكافحة العدوى بمديرية الصحة بالقليوبية، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور أحمد بيومي مدير إدارة نظم المعلومات الإدارية بالجامعة، والدكتور شريف المهدي مدير عام الشئون الطبية، والدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن الجامعية، والدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب، وإبراهيم جودة المشرف على المكتب الإعلامى بالجامعة.