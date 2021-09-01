لإتمام التطبيع.. إسرائيل أدارت اتصالات مع دول عربية وإسلامية

أفادت قناة "كان" العبرية، اليوم الأربعاء، بأن اتصالات جرت في السنوات الأخيرة بين إسرائيل وعدد من الدول العربية والإسلامية، خاصةً في خضم اتفاقيات أبراهام التي تم توقيعها مع عدد من الدول منذ عام.



وبحسب القناة، فإن إسرائيل أجرت اتصالات مع دول عربية وإسلامية من بينها إندونيسيا وليبيا وموريتانيا، مشيرةً إلى أن الاتصالات مع إندونيسيا، الدولة الآسيوية المسلمة، تمت خلال الفيضانات التي ضربت البلاد عام 2019، وأرسلت تل أبيب طلبًا للمسئولين بالبلاد من أجل مساعدتهم، وتم فحص ذاك الطلب إلا أنه لم يرد عليه لاحقًا.





ووفقًا للقناة، فإن بعض الاتصالات مع عدد من الدول لا تزال مستمرة حتى هذا اليوم، وأنه كان هناك اتصالات متقدمة مع موريتانيا لإقامة علاقات دبلوماسية.



ونشرت القناة في الأيام الأخيرة سلسلة حلقات من تقارير تتحدث عن كواليس التطبيع واتفاقات أبراهام، مشيرةً حينها لخلافات إسرائيلية بين مجلس الأمن القومي برئاسة مائير بن شبات الذي انتهت فترة عمله مؤخرًا بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وبين جهاز الموساد برئاسة يوسي كوهين الذي انتهت هو الآخر مهمته مؤخرًا.



وتركزت الخلافات الإسرائيلية الداخلية على تدخلات جهاز الموساد في تلك العلاقات مع الدول العربية والإسلامية.