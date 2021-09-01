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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قيادي فى طالبان: فشل المحادثات بشأن ولاية بنجشير

عناصر لقوات المناهضة
عناصر لقوات المناهضة فى بنشجير

أعلن قيادي بحركة طالبان عن فشل المحادثات بشأن ولاية بنجشير، وفقًا لنبأ عاجل لقناة العربية.


وفى وقت سابق، قالت طالبان إنها ستبرم اتفاقا سلميا مع ولاية بنجشير التي لا تزال آخر بؤرة للمقاومة المناهضة لطالبان في أراضي أفغانستان.


وقال المتحدث باسم "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، في حديث لقناة "شمشاد نيوز" الأفغانية أمس الثلاثاء إن حركته على التواصل مع الناس في بنجشير، وتجري محادثات مع الشيوخ والشخصيات المؤثرة والقيادات الميدانية في الولاية.

فى حين أن المقاومة الأفغانية تمكنت بالأمس من صد هجوم لـ"طالبان" عند مدخل وادي ولاية بنجشير الواقعة في شمال وسط أفغانستان.

وقال فهيم دشتي، المتحدث باسم جبهة المقاومة الأفغانية، أن مسلحي الجبهة تمكنوا الليلة الماضية من صد هجوم لـ"طالبان" عند مدخل وادي ولاية بنشجير الواقعة في شمال وسط أفغانستان.

وأشار إلى مقتل وجرح عدد من عناصر الجانبين خلال تبادل إطلاق النار بين قوات المقاومة الوطنية بقيادة أحمد مسعود وحركة طالبان.

المقاومة فى بنجشير


ويتواجد في بنجشير الآن آلاف المقاتلين المناهضين لـ"طالبان"،بينهم عناصر في وحدات النخبة في قوات الحكومة، تحت قيادة أحمد مسعود، نجل القيادي الراحل أحمد شاه مسعود، المعروف بـ"أسد وادي بنجشير".

والجدير بالذكر ان  وادي بنجشير شقا ضخما يبلغ طوله ما يزيد قليلا عن 100 كيلومتر، وهو ممتد بين الجبال، ويتراوح عرضه بين 30 مترا وعدة مئات من الأمتار.

تشكل الجبال نفسها على اليسار واليمين درعا معيقا أمام انتشار موجات الراديو،ولم تتمكن المروحيات، بسبب ارتفاع الجبال، من الهبوط في الوادي، فسرعان ما كانت تسقط تحت تقاطع نيران من كلا السفحين، حيث أعشاش الرشاشات.


وهناك عامل آخر له تأثير سيء على الأفراد وهو التباين الشديد في درجة الحرارة فخلال النهار، يمكن أن تكون درجة الحرارة 40 درجة مئوية، وفي الليل تنخفض إلى عشرة تحت الصفر.

يسكن المنطقة شعب (من الطاجيك) محارب يتمسك بشدة بأرضه وعاداته وتقاليده، ولم يستسلم يوما للحكومة المركزية.

قيادي طالبان بنشجير المقاومة الأفغانية اخبار العالم

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