خلال حضوره فعاليات «استعادة الوعى».. مفتي الجمهورية: الشباب هم مستقبل الأمة

بدأت منذ قليل فعاليات مشروع "استعادة الوعى” بكلية دار علوم جامعة القاهرة، بحضور الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور عبد الراضى رضوان عميد كلية دار العلوم بالجامعة.

بدأت الفعاليات بفقرة غنائية قام بتقديمها طلاب كلية دار العلوم، وتحدث الدكتور عبد الراضى رضوان عن مشروع الوعى، وقال إنه قائم منذ 4 سنوات، مؤكدا أن “الوعي هو من ثقافة التعايش، وأننا لا نكلف الدولة أى شيء، فنحن نعمل بأقل التكاليف، ولكن الدولة تساعد فى أن تبنى الشباب وتساعد فى انتشار الوعى”.

من جانبه، قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، إنه بدون وعى لا يمكن أن تبني الأمة نفسها، وعلى الإنسان أن يفكر وينظر فى الأمر قبل أن يدخل فيه حتى لا يبنى الوعى على الخطأ.

وأضاف الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، أنه على الإنسان أن يتخلى عن المعاصي والذنوب التى تغضب الله، وفى حالة شعوره بأن الذنوب كثيرة والحمل ثقيل لا ييأس وعليه ألا يعود إليها مرة أخرى.

وأضاف “علام” أن الشباب هم مستقبل الأمة، وأكد ان الكثير يريد استغلال الدين فى الوصول إلى أغراض سياسية والسيطرة على الشباب ولكنهم لم ينجحوا.