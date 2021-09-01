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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزيرة التضامن: إنقاذ أطفال وكبار بلا مأوي ودمج أسري بالمنيا والجيزة والمنوفية والقاهرة

صدى البلد


وجهت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق أطفال وكبار بلا مأوي بالتحرك لإنقاذ عدد من الحالات المتواجدة بالشارع في عدد من المحافظات.

وعلي الفور تحرك فريق أطفال بلا مأوي بالمنيا لإنقاذ الطفلة ( ر.ر ) تبلغ من العمر حوالي 8 سنوات وتبين من خلال دراسة الحالة أن الاب والام منفصلان وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإيداع الطفلة بدار رعاية للبنات بالتزامن مع قيام فريق إدارة الحالة بالبحث عن الأسرة مرة اخري.

كما قام فريق المنيا بإيداع الطفل أ.ع 7 سنوات من سوهاج، حيث ترك الطفل المنزل بسبب قسوة الأب عليه واستخدام العنف ضده، وتم عمل جلسة دعم نفسي واجراء الفحوصات الطبية اللازمة والاطمئنان علي خلو الطفل من أي أمراض أو أعراض لفيروس كورونا، وقام الفريق بإيداع الطفل بدار التربية للبنين بالمنيا.

وفي نفس الإطار، قام فريق أطفال بلا مأوي بالجيزة (وحدة شمال) وبالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي بإنقاذ المواطن س. ن  34 عاما يعاني من إعاقة حركية وذهنية، حيث تم عمل الكشف الطبي وإيداعه بدار لرعاية الكبار بلا مأوي بالجيزة.

كما قام فريق اطفال بلامأوي بالقاهرة بإنقاذ مسنة بلا مأوي متواجدة بمنطقة مصر القديمة تبلغ من العمر  75 عاما وليس لديها أوراق ثبوتية وكانت تقيم لدى أحد الجيران وتوجه الفريق لمستشفى المبرة لعمل الكشف الطبي للحالة وتم إيداعها بدار لرعاية الكبار ببشتيل.

وفي محافظة المنوفية، نجح فريق أطفال بلا مأوي في دمج طفل داخل أسرته، حيث تبين من خلال دراسة الحالة أن الطفل يدعي ع. ح 17 عاما يتيم الاب وترك المنزل نتيجة خلافات مع والدته، حيث تم زيارة اسرته وإجراء مقابلة مع والدته والحديث معها عن كيفية التعامل معه، كما تم عمل دراسة حالة للأسرة وتبين أن الاسرة تحتاج لتوفير بعض الأثاث ومساعدة مالية، حيث تم توفيرها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة.

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