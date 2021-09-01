إصابة ميكانيكي بمشاجرة بسبب الميراث بشبين القناطر في القليوبية

أصيب ميكانيكي إثر مشاجرة مع شقيقين بقرية طحانوب مركز شبين القناطر فى القليوبية بسبب خلافات الميراث وتم السيطرة على المشاجرة ، ونقل المصاب إلى المستشفى وضبط المتهمين وبعرضهما على النيابة التي تولت التحقيق بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها أمرت بحبس المتهمين 4 أيام والاستعلام عن حالة المصاب لسؤاله بعد أن نقل إلى المستشفي في شبين القناطر في حالة سيئة ومنها إلى مستشفي بنها الجامعي لإنقاذه.



تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمد شديد رئيس مباحث مركز شبين القناطر بوصول "أحمد. م" ميكانيكي بهيئة النقل العام 40 سنة لمستشفى شبين القناطر العام مصاب بقطع في أصابع اليدين وجروح قطعية بمشطي القدمين، وجرح قطعي بعضلة اليد اليمنى من الخلف وجرح قطعي بالرأس.



انتقل اللواء محمد عناني مدير إدارة البحث الجنائي إلى محل الواقعة وتبين نشوب مشاجرة في قرية طحانوب بين المجني عليه وشقيقين هما "عبد المنعم. ع" وشقيقه "السيد. ع"، بسبب مشكلات في الميراث بين الطرفين.



تم ضبط المتهمين وتحويل المجني عليه إلى مستشفى بنها الجامعي لاستكمال العلاج بسبب إصابات بالغة خلال المشاجرة ، وأمرت النيابة بحبس المتهمين، وسؤال المجني عليه، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وعرض المصاب علي الطب الشرعي، لبيان مدى إصابته.



من ناحية أخرى أصيب 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بلبيس القاهرة الصحراوى باتجاه القاهرة قبل مدخل مدينة الخانكة قى القليوبية بعد لاختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة.



وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص "ر ه ج 2192" أجرة شرقية نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة ونتج عن الحادث إصابة "جودة ب ج" 28 سنة سائق السيارة بكدمات متفرقة بالجسم و"محمد ع م"، 43 سنة مهندس بخلع بالكتف و"محمد ي ح"، 21 سنة مجند بكدمات بالذراع الأيسر و"أشرف م م" 53 سنة نقاش بكسر بالضلوع والقفص الصدري من الجهة اليسرى.