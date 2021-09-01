فرقة أطفال "كوش" يمارسون اللغة والاستعراضات النوبية حفاظا على التراث

قالت نانا كوش مؤسسة فرقة طلائع تيم كوش، إن الفرقة تعمل على ممارسة اللغة والاستعراضات النوبية منذ عدة شهور حفاظا على التراث النوبى من الانقراض و شاركوا فى 22 إحتفالية.

وأضافت كوش خلال لقائها ببرنامج “صباحك مصرى” المذاع على قناة mbc مصر، أنهم بدأوا فى عرض الأزياء النوبية ثم وضع مدرب لأعضاء الفريق لتدريبهم وتأسيسهم من البداية على الرقص النوبى.

ومن جانبه أوضح محمد عبده مدرب فريق طلائع تيم كوش، أن التراث النوبى يعد سهلا بالنسبة لأعضاء فريق تيم كوش لأنهم من سكان مدينة أسوان، لافتا إلى أنه يدربهم على الموسيقى السودانية والإيقاع الهادئ ثم الإيقاع السريع.

ومن جانبها أكدت هبه الشنطورى ولية أمر أحد أعضاء الفرقة، أنهم يدربون على العادات والتقاليد النوبية عن طريق الغناء والاستعراض النوبى.