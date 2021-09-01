مكاتب التنسيق الإلكتروني بجامعة أسيوط تستقبل 250 طالبا

منذ بدء المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط متابعته لانتظام أعمال مراحل التنسيق لطلاب الثانوية العامة بمختلف مراحلها، مشيراَ إلى أن الجامعة قد اتخذت كافة الإجراءات والاستعدادات منذ انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق والتي قد بدأت يوم 21 أغسطس السابق وتخصيصها لمقرين منفصلين أحدهما بحرم الجامعة بالوليدية والآخر بمعمل الحاسب الاَلى بقطاع (أ) بالمدينة الجامعية وذلك لخدمة طلاب الثانوية العامة وتقديم كافة سبل الدعم والمعاونة لهم خلال تسجيل رغباتهم إلكترونيا.

جاء ذلك تعقيباَ على قيام الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب بجولة تفقدية لمقر معمل الحاسب الاَلى بقطاع (أ) بالمدنية الجامعية وذلك لمتابعة أعمال اليوم الثاني من المرحلة الثانية للتنسيق لطلاب الثانوية العامة و التي قد بدأت أمس الثلاثاء 31 أغسطس والتي رافقه فيها الأستاذ عرفة أبوالعلا مدير عام المدن الجامعية و الدكتور محمد بدر مدير قطاع المدينة الجامعية طلبة و الأستاذ محمد عبد العظيم مسئول المكتب .

وخلال جولته أطمئن الدكتور شحاتة غريب على انتظام أعمال تسجيل الطلاب لرغباتهم و الذي شهد تسجيل أكثر من 250 طالب لرغباتهم في اليوم الأول و الثاني ، كما أشاد بتواجد المختصين بمعامل الحاسب الآلي و قيامهم بمهامهم في تذليل العقبات التي تواجه الطلاب وتوضيح الخطوات التي يجب إتباعها حتى الانتهاء من عملية تسجيل كافة الرغبات على نحو سليم ومكتمل وذلك على الموقع الالكتروني الذي خصصته وزارة التعليم العالي، مشيراَ إلى أن الجامعة قد خصصت مقرين أحدهما بحرم الجامعة بالوليدية بطاقة 45 جهاز كمبيوتر والآخر بمعمل الحاسب الاَلى بقطاع (أ) بالمدينة الجامعية بطاقة 40 جهاز كمبيوتر مزودين بكافة الإمكانيات اللازمة للتسهيل على الطلاب عملية التسجيل سواء نقاط الانترنت أو الطابعات أو مساعدة الفنيين المختصين والتي يمتد عملهم طوال أيام التنسيق وذلك من التاسعة صباحاً