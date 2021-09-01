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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخرهم خناقة شاكوش والبحراوى.. منير الوسيمى: لابد من تدخل نقابة الموسيقين

منير الوسيمى
منير الوسيمى

أكد المؤسيقار منير الوسيمى انه لابد من تدخل نقابة المهن الموسيقية فيما يحدث من خناقات وتجاوزات من يطلقن على أنفسهم " معنيى المهرجانات ، واخرها ما حدث بين حسن شاكوش ورضا البحراوى. 

 

وتابع المؤسيقار منير الوسيمى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، ان نقابة الموسيقين لابد وان تتدخل بشكل حازم وتقوم بوقف هؤلاء الاشخاص الذين يسيئون الى الفن المصرى . 

 

ويضيف منير الوسيمى : ان الفنان أخلاق أولا وأخيراً ، فمن لا يملكها لا يسطيع ان يقدم عمل غنائى راقى . 

 

ويستكمل منير الوسيمى قائلاً : " النقابة لديها العديد الاجراءات والسلطات التى تمكنها من منع هؤلاء من الصعود الى المسرح بداً من الغرامة ووصولاً الى الحبس . 

 

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رد فعل نقابة الموسيقين : 

 

كشف  الفنان حلمى عبد الباقى عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية عن رأيه فى الأزمة التى نشبت بين كل من الفنان رضا البحراوى وحسن شاكوش .

 

و أكد الفنان حلمى عبد الباقى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، أن نقابة المهن الموسيقية من الضرورى أن تتخذ إجراء بعد ما حدث بين الطرفين ، وسيكون هناك وقفة تجاه هذ الأمر ، واصفا بما يحدث بالعبث .

 

وأضاف حلمى عبد الباقى ، ان الإعلام فى بعض الاحيان يقوم بتسليط الضوء على بعض النماذج التى ليس لها أى تاريخ فنى ، بالإضافة إلى السوشيال ميديا التى تروج لمثل تلك الأزمات .

 

وتابع الفنان حلمى عبد الباقى  أن رضا البحراوى عضو بنقابة الموسيقين ، أما حسن شاكوش فليس عضو عامل حتى الأن ، ويحصل على تصريح ، لذا فالنقابة لها سلطة على الطرفين .

 

وأضاف حلمى عبد الباقى ، أن المشاهدات التى يتباهى بها البعض لا تعتبر مقياسا للنجاح ، فأى شخص يقوم بأى فعل خارج الصندوق كتقديم أغنية بها الفاظ خارجة  أو نشر مشاجرة أو غيرها ،  من الممكن أن يعتلى نسب المشاهدات عبر التطبيقات الالكترونية .


وواصل : رأيى الشخصى كمواطن مصرى وليس كعضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية أن هناك خطة ممنهجه  لطمس الهوية الفنية المصرية ، فبعد ما كانت مصر تمتلك الريادة وتستقبل كافة الفنانين من انحاء الوطن العربى لتكون بداية  أنطلاقتهم أصبحت مصر الأن عنوان الى اغانى المهرجانات أمثال أديك فى السقف تمحر .

 

واختتم حلمى عبد الباقى : نقابة المؤسيقين تحاول جاهدة وتذل قصارى جدها فى أحتواء الأمر .

منير الوسيمى اغاني المهرجانات نقابة المهن الموسيقية حسن شاكوش حلمى عبد الباقى

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