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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ القليوبية يقود حملة لرفع الإشغالات بشبرا الخيمة

جانب من الحملة
جانب من الحملة

قاد الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية حملة مكبرة لرفع التعديات والإشغالات بحى شرق شبرا الخيمة بناء على تكليف محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان وحرصه واهتمامه بالملفات التى تمس حياه المواطنين والخاصة بالتصدى لجميع أنواع المخالفات والتعديات وردع المخالفين واتخاذ أقصى درجات الحزم وتطبيق القوانين ضد المخالفات وخاصة ظاهرة الأشغالات والمخالفات والتعديات.

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وشارك بالحملة اللواء مهندس هشام رفعت رئيس حى شرق والأجهزة التنفيذية وبمصاحبة شرطة المرافق بقيادة المقدم حسين الكيلاني اليوم الأربعاء للتصدى لظاهرة الاشغالات والتعديات والمخالفات والإعلانات والتند الغير مرخصة والمخالفة للقوانين واستغلال الأرصفة المخصصة للمارة مع استغلال أجزاء من الطريق العام والتى تخالف قوانين الإشغال وذلك بشارع 15 مايو.
وأسفرت الحملة عن رفع الإشغالات وإزالة التعديات التى تعيق حركة المارة واستغلال مساحات دون الحصول على تراخيص ومخالفة لقوانين الإشغال وإزالة التعديات والإعلانات غير مرخصة والمخالفات للقوانين كما تم إزالة 145 تندة و53 إعلان و5 غرزة شاى، ورفع 65 وصلة كهربائية وإزالة 35 أرصفه خرسانية وتحرير 28 محضر إشغال وإزالة 7 أكشاك غير مرخصة وإجلاء 110 بائع متجول وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأشار رئيس الحى إلى أن الحملات مستمرة للقضاء على ظاهرة الاشغالات والمخالفات والتعديات وإلزام الجميع بالقانون وأنه لا تهاون مع المخالفات والتصدى لها بكل حزم لحين عودة الانضباط، مع التأكيد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية حفاظاً صحة وسلامه المواطنين.
من ناحية اخرى أجرى نائب محافظ القليوبية جولة تفقدية بمدينة الخصوص وذلك لمتابعة سير العمل بمحور الخصوص الجديد الذي يمتد بطول ٥ كم بدءا من طريق ترعة الإسماعيلية وصولا إلى نفق الرشاح أسفل الطريق الدائري لدفع الأعمال به والتنسيق مع شركات المرافق للالتزام بالجدول الزمني للمشروع.
وقاد نائب محافظ القليوبية حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمدينة الخصوص استهدفت رفع الإشغالات بنطاق المدينة وطريق ترعة الإسماعيلية ، وأسفرت الحملة عن رفع الإشغالات الثابتة التي تعوق حركة المرور والمواطنين وتحرير محاضر اشغال طريق وباعة متجولين وإزالة الكتل الخرسانية والحواجز المعدنية المخالفة.
وخلال الحملة تم ضبط سيارة محملة بمخلفات البلاستيك بغرض إعادة استخدامه بأحد الورش المخالفة وتم مصادرة السيارة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالف ، كما ضبط تروسيكل أثناء قيام سائقه بإلقاء مخلفات هدم بالطريق الرئيسي وتم مصادرة التروسيكل واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالف.
وشدد نائب محافظ القليوبية خلال الحملة على ضرورة المتابعة المستمرة والتعامل بمنتهى الحزم مع المخالفين ورفع كافة الإشغالات بمحيط المدارس والمراكز الطبية ورفع المخلفات أولا بأول.

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