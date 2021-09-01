الري: إحالة المخالفين والمتعدين على نهر النيل لـ المحاكمات العسكرية |فيديو

قال دكتور أيمن نور، رئيس الإدارة المركزية لتطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، بدأنا حملة منذ عام 2015 لإنقاذ نهر النيل من التعديات ، وبعدها حملة كبرى مع أجهزة المحليات والشرطة بعام 2017 لمنع حدوث أي تعدٍ.

وأضاف نور خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز” قرار مجلس الوزراء الذي صدر 2020 والذي بمضمونه إحالة المخالفين ومن يتعدى على نهر النيل للمحاكمة العسكرية.

الدولة بكامل أجهزتها تعمل بشكل صارم

وتايع رئيس الإدارة المركزية لتطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، الدولة بكامل أجهزتها تعمل بشكل صارم من أجل منع التعديات، مؤكدا أن هناك قانون جديد سيكون عقبات مختلفة.

وأشار نور إلى أن إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها على نهر النيل 63 ألفًا و757 حالة إزالة، وذلك في إطار موجة الإزالات السابعة عشر التي تنفذ بالتعاون مع الاجهزة الأمنية.