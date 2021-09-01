عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الري: إحالة المخالفين والمتعدين على نهر النيل لـ المحاكمات العسكرية |فيديو

نهر النيل
نهر النيل

قال دكتور أيمن نور، رئيس الإدارة المركزية لتطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، بدأنا حملة منذ عام 2015 لإنقاذ نهر النيل من التعديات ، وبعدها حملة كبرى مع أجهزة المحليات والشرطة بعام 2017 لمنع حدوث أي تعدٍ.

وزير الري يعلن بدء الخفض التدريجي لتصرفات المياه مع دخول سبتمبر لتلبية الاحتياجات بموسم الخريف .. والتصدي للتعديات على نهر النيل

وأضاف نور خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز” قرار مجلس الوزراء الذي صدر 2020 والذي بمضمونه إحالة المخالفين ومن يتعدى على نهر النيل للمحاكمة العسكرية.

 

الدولة بكامل أجهزتها تعمل بشكل صارم

وتايع  رئيس الإدارة المركزية لتطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، الدولة بكامل أجهزتها تعمل بشكل صارم من أجل منع التعديات، مؤكدا أن هناك قانون جديد سيكون عقبات مختلفة.

 

وأشار نور إلى أن إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها على نهر النيل 63 ألفًا و757 حالة إزالة، وذلك في إطار موجة الإزالات السابعة عشر التي تنفذ بالتعاون مع الاجهزة الأمنية.

الري التعديات على نهر النيل المحاكمات العسكرية وزارة الرى المحليات

ترشيحاتنا

الزمالك وجالطة سراي وجها لوجه.. حسين لبيب يحسم الجدل بشأن مصطفى محمد

اقتصادي: دخول أمازون للسوق المصري ترويج للمنتج المحلي ولن يؤثر على تجار التجزئة

رسميا .. ظهور الجيل الرابع من جيلي إمجراند

فقد وزنه.. صورة جديدة لزعيم كوريا الشمالية تثير التساؤلات.. شاهد

أخبار البرلمان.. تفاصيل اختفاء 3 سيارات من الشارع وموعد انخفاض أسعار المركبات

لتجربة أكثر أماناً.. إنستجرام يطلب من المستخدمين تاريخ الميلاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط دجال ينصب على المواطنين عبر فيسبوك

الرقابة على المصنفات الفنية تحرر محضر آداب ضد حسن شاكوش 

سبب خروج عمر جابر من قائمة مصر أمام أنجولا في تصفيات المونديال

الإصابات ترتفع وخطيرة| تاج الدين: دخلنا الموجة الرابعة رسميًا من كورونا

حبس المتهمة بتسهيل سرقة الشقق السكنية بشبرا الخيمة فى القليوبية

إصابة قوية لـ رمضان صبحي في أول لمسة أمام أنجولا

3 طرازات من أشهر السيارات تختفى نهائيا بعد موافقة مجلس الوزراء

ادعولي من فضلكم.. خضوع الفنان محمد التاجي لـ عملية جراحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

طريقة عمل مهلبية الجزر للأطفال في 15 دقيقة

بالصور.. لحظة افتتاح رئيس الوزراء لمركز شركة أمازون اللوجيستى بالعاشر

بعد الانسحاب الكبير .. هل أصبحت أفغانستان حرة بعد 20 سنة من غزو واشنطن؟ .. تفاصيل الساعات الأولى بعد رحيل القوات الأمريكية .. وإعلان طالبان النصر من المطار

فيديو

أمازون وصل مصر .. وداعا سوق دوت كوم "فيديوجراف"

خناقة شوارع.. ألفاظ بذيئة بين حسن شاكوش ورضا البحراوي.. فيديوجراف

حقيقة أم خرافات.. حجر غامض يعالج حالات العقم والأمراض المزمنة

الحرب تحتدم في إثيوبيا.. آبي أحمد يمزق تيجراي ونزوح ملايين السكان

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة» كنز الجمال المنسى!

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (14)

سيد طه فايز يكتب: كنز جامعة القاهرة

طلعت القاضي  يكتب: لجنة الانضباط بين البنود والإحباط

سارة محمد منسي تكتب: في الكتب حياة

وفاء شباره تكتب: ولا نسيتك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

شريف سمير

زائر النهار!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

اﻟﻤﺰﻳﺪ