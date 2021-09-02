زيكا في بوجي وطمطم.. تعرف على أبرز المحطات فى حياة الفنان الراحل ماهر سليم

توفي الفنان ماهر سليم، بعد صراع طويل مع المرض،واعلن الفنان منير مكرم عبر حسابه بموقع فيسبوك قائلا :" البقاء لله .. اخى وحبيبى واستاذى ماهر سليم".

ونرصد فى السطور التالية أبرز المحطات فى حياة الراحل ماهر سليم ..

-حصل الفنان ماهر سليم علي بكالوريوس فنون مسرحية قسم التمثيل والإخراج في عام 1984



-حصل على منحة لفرقة لوسيرنير باريس عام 1982 مع المخرج كريستيان ليو جيشيه.

-وعرفه الجمهور من خلال شخصية “زيكا” في مسلسل الأطفال الشهير "بوجي وطمطم" .

-شغل الفنان الراحل ماهر سليم العديد من المناصب الإدارية بالمسرح منها نائب مدير عام الطليعة 2010، ثم مديرا عاما لمسرح الطليعة 2012، ثم تولى رئاسة البيت الفنى للمسرح عام 2013.



-وتولى سليم أيضا العديد من المناصب الأخرى منها مستشار رئيس قطاع الإنتاج الثقافى عام 2014، ومدير المهرجان القومي للمسرح بالقاهرة فى مارس عام 2013.



-وكانت اخر اعمال الفنان ماهر سليم فيلم وقفة رجال، الا انا ،بخط الايد وحظر تجول".

