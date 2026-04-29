لو حطيت صورة عبد الناصر مش هصور.. خيري بشارة يكشف أسرار تعاونه مع فاتن حمامة

تحدث المخرج خيري بشارة ، خلال ندوة ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن ذكرياته مع الفنانة الراحلة فاتن حمامة اثناء تعاونهما في فيلم يوم مر ويوم مر.

وقال خيري بشارة: ان فاتن حمامة لم تكن تتدخل في عمله، حتى انها قالت له لو لقيت صورة لجمال عبد الناصر همشي ومش هصور، ولكن وضع الصورة واستكملت التصوير، كما أنها كانت تتحدث باللغة الفرنسية ولكنه لم يكن يجيها.

وتُقام الدورة الثانية عشرة من المهرجان خلال الفترة من 27 أبريل حتى 2 مايو بمدينة الإسكندرية، حيث أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، برعاية وزارة الثقافة المصرية، وهيئة تنشيط السياحة، إلى جانب عدد من الجهات الداعمة.

أسماء بارزة في الهيئة الاستشارية العليا

وتضم الهيئة الاستشارية العليا للمهرجان نخبة من صُنّاع السينما، من بينهم المخرج يسري نصر الله، والمنتج صفي الدين محمود، والدكتورة إيناس عبد الدايم، والفنان صبري فواز، والناقدة علا الشافعي، والمنتج أحمد فهمي، والفنانة هنا شيحة، ومهندس الديكور أنسي أبو سيف