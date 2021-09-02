مواعيد مباريات تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم اليوم

تقام اليوم الخميس 2-9-2021، عدد من المواجهات ضمن تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم أهمها لقاء منتخب السعودية وفيتنام.

موعد مباريات تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم 2022

اليابان× عمان – الثانية عشر ظهرا

كوريا الجنوبية × العراق – الواحدة ظهراً

إيران × سوريا - الساعة السادسة مساء

الإمارات × لبنان – السابعة إلا ربع مساء

السعودية × فيتنام – الثامنة مساء

استراليا × الصين - الثامنة مساء

موعد مباراة منتخب السعودية وفيتنام

ويستقبل ملعب مرسول بارك، أولى مباريات المنتخب السعودي، في المرحلة الثالثة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم القادم 2022، بمواجهة منتخب فيتنام.

المنتخب السعودي يلعب في المجموعة الأولى، مع أستراليا والصين واليابان، وعمان بالإضافة إلى منتخب فيتنام.

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة إلى كأس العالم المقبل، بينما يشارك أصحاب المركز الثالث في الدور الرابع من التصفيات