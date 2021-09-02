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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تعرف على الحالة المرورية بطرق ومحاور الجيزة

أرشيفية
أرشيفية

تشهد الشوارع والمحاور والميادين الرئيسية بالجيزة، صباح اليوم الخميس، سيولة مرورية بالطرق العامة وأعلى الكباري والمحاور الرئيسية، خاصة شارع فيصل.  

 

وتستقر الحالة المرورية على محور صفط اللبن للقادم والمتجه من مناطق الطريق الدائري باتجاه مناطق جامعة القاهرة وشارع السودان.

 

كما تستقر الحالة المرورية على كوبري 6 أكتوبر بمناطق الجيزة، حيث تستقر حركة السيارات أعلى مناطق العجوزة بالاتجاهين.

 

وطالبت الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات، بالالتزام بتعليمات رجال المرور واتباع الإرشادات المرورية؛ حفاظًا على سلامتهم.

 

وتُتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مُراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لتذليل أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

 

أرقام تهمك.. الطوارئ والمرور والنجدة

 

ويأتى فى مقدمة خدمات  تلك الإدارات طوارئ المرور للاستغاثة بها حال وقوع حوادث مرورية على الطرق السريعة، و خصصت له الوزارة رقم 01221110000، وشرطة النجدة للبلاغ عن الحوادث بصفة عامة والحالات الطارئة وخصص له رقم 122.

 

- رقم شرطة النجدة لتلقي بلاغات المواطنين 122

 

- رقم خدمات الإدارة العامة لمرور القاهرة 136 - 01155554444

 

- رقم الإدارة العامة لمرور الجيزة 37612166

 

- رقم مرور أكتوبر 38355532

سيولة مرورية الحالة المرورية المحاور والميادين الرئيسية بالجيزة الجيزة شارع فيصل

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