عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظ أسيوط يشهد فعاليات اليوم الترفيهي للأشخاص ذوي الهمم

صدى البلد

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط فعاليات اليوم الترفيهي للأشخاص ذوي الهمم وطلاب المدارس الفكرية والصم والبكم على احد ملاعب المدارس الخاصة بحي شرق في إطار الدعم المستمر للأشخاص ذوي الهمم وتفعيل دمجهم في كافة القطاعات .

جامعة أسيوط: 13 نقطة ثابتة لتطعيم اللقاح المضاد لفيروس كورونا

تفاصيل 5 ساعات جراحة عاجلة تعيد البصر لمريض بمستشفى جامعة أسيوط.. فيديو

جاء ذلك بحضور محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم ومحمد اسماعيل النمر مدير عام إدارة التعليم الفني بالمحافظة والعميد محمد وهيدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وعلاء خضراوي مدير إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم ومحمود معوض مدير إدارة أسيوط التعليمية وعلي خميس مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم ولفيف من مسئولي مدارس التربية الخاصة والفكرية بالمحافظة وفريق مراكز شباب المحافظة.

 بدأت الفعاليات بإستقبال المحافظ ومرافقوه ثم تفقد المحافظ الورش الفنية للرسم الخاصة بالأطفال ذوى الهمم والدمج ثم شاهد بعض أنشطة طلاب المدارس الفكرية ومدارس النور والأمل والتي تميزت بالتنوع والتميز ودقة الأعمال وبراعة الأطفال واستكمل المحافظ ومرافقوه متابعة الأنشطة الرياضية بملاعب المدرسة والتي شارك فيها طلاب مدارس الدمج وذوى الهمم منها مسابقات كرة السلة والطائرة والقدم ثم شاهد بعض العروض الفنية لطلاب المدارس من ذوي الهمم وسط اعجاب من جميع الحضور بالفقرات التي قدمها الأطفال.


كما شهد المحافظ ومرافقوه حفل تكريم المتفوقين دراسيًا والمتميزين في كافة الأنشطة والذي بدأ بالقرآن الكريم ثم السلام الوطني ثم عرض لبعض التواشيح الدينية وإلقاء شعر لطلاب مدرسة النور للمكفوفين ومقطوعات موسيقية من طلاب مدرسة النور ثم تمثيل صامت من تلاميذ مدرسة الأمل بنين للصم ثم عرض لمرشدات التربية الفكرية بأسيوط ومسرحية ثلاثي أضواء المسرح لتلاميذ مدرسة النور للمكفوفين ثم فقرة فنية لطلاب مدرسة التربية الفكرية بسوالم أبنوب ثم فقرات فنية تعبيرية من طالبات مدرسة الأمل الثانوية بنات ومباراة في كرة القدم للتلاميذ الصم.


وأشاد محافظ أسيوط – خلال اللقاء – بالأداء المتميز للأطفال والطلاب والأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف الأنشطة الرياضية والفنية موجهًا الشكر لهم ولجميع قيادات التربية والتعليم التي أشرفت ونفذت اليوم الترفيهي بالتعاون مع إدارة المدرسة الخاصة معلنًا تقديمه كافة أوجه الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في كافة القطاعات وصقل مواهبهم وخبراتهم ومساعدتهم على التمكين الاقتصادي لمساعدتهم على مواجهة ظروف الحياة لافتًا إلى تكرار الفعاليات لإتاحة الفرصة لمشاركة أكبر عدد من الطلاب والأطفال من ذوي الدمج والأشخاص ذوي الهمم.


وفي نهاية الاحتفالية كرم المحافظ الطلاب المتفوقين دراسيًا من ذوي الهمم والطلاب المتميزين في كافة الأنشطة الفنية والرياضية كما كرم بعض القائمين على اليوم الترفيهي.

IMG-20210902-WA0017
IMG-20210902-WA0017
IMG-20210902-WA0014
IMG-20210902-WA0014
IMG-20210902-WA0016
IMG-20210902-WA0016
IMG-20210902-WA0013
IMG-20210902-WA0013
IMG-20210902-WA0015
IMG-20210902-WA0015
IMG-20210902-WA0012
IMG-20210902-WA0012
محافظ أسيوط اللواء عصام سعد التربية والتعليم بأسيوط ذوى الهمم اليوم الترفيهي التربية الخاصة

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يوجه بمتابعة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

ضبط ومصادرة 150 شيشة خلال حملة بحي غرب أسيوط

ترشيحاتنا

11 ألف إصابة جديدة بينهم 689 حالة خطيرة.. كورونا يفتك بـ إسرائيل

حقيقة انضمام تنظيم القاعدة لـ حركة طالبان

إشادة عربية بمبادرة الرئيس السيسى لتقديم مساعدات لدعم إعمار قطاع غزة

طلب مفاجئ من الملكة إليزابيث لـ رونالدو

الغردقة ومرسى علم تستقبلان 17 ألف سائح على متن 85 رحلة دولية.. اليوم

يتيم أنا الآن يا أمي.. مكسيم خليل ينعي والدته بكلمات مؤثرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من اتحاد الكرة عقب فوز منتخب مصر أمام أنجولا

مفاجأة .. بسبب الزمالك رضا عبد العال يعلن اعتزاله التحليل فى هذه الحالة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن مفاوضات الزمالك مع حمدي النقاز

وفاة الفنان عمر قندوز متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا

العلماء يكتشفون مكونًا جديدًا للعدوى مسؤول عن وفيات كورونا

الإصابات ترتفع وخطيرة| تاج الدين: دخلنا الموجة الرابعة رسميًا من كورونا

10 علامات تدل على أنك مسحور .. وأقوى رقية شرعية للعلاج

قبل انطلاقها السبت .. ننشر جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي لـ أبو مازن: مصر مستمرة في جهودها الدؤوبة في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية

أهمها غاز المتوسط| 4 قرارات جمهورية جديدة في الجريدة الرسمية

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

طريقة عمل مهلبية الجزر للأطفال في 15 دقيقة

فيديو

الحكومة تملك ولاتدير| نقيب الزراعيين: الحدائق مرت بفترات عصيبة وتحتاج إلي إعادة تطوير..فيديو

فيديو جراف.. حسناوات أوكرانيا داخل توابيت الرعب للتذكير بالموت

اختبارات ورخصة للإنجاب.. رسائل سمية الخشاب المثيرة للجدل "فيديوجراف"

الزمالك وجالطة سراي وجها لوجه.. حسين لبيب يحسم الجدل بشأن مصطفى محمد

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة» كنز الجمال المنسى!

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (14)

سيد طه فايز يكتب: كنز جامعة القاهرة

طلعت القاضي  يكتب: لجنة الانضباط بين البنود والإحباط

سارة محمد منسي تكتب: في الكتب حياة

وفاء شباره تكتب: ولا نسيتك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

شريف سمير

زائر النهار!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

اﻟﻤﺰﻳﺪ