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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي: بدء الدراسة في 17 كلية جديدة بالجامعات الخاصة هذا العام

الأعلى للجامعات الخاصة
الأعلى للجامعات الخاصة

استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د.محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، والأستاذ محمد غانم رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، بشأن الكليات التي بدأت الدراسة بها هذا العام 2021/2022 فى مرحلة البكالوريوس والليسانس ببعض الجامعات الخاصة والأهلية.

وأشار التقرير إلى بدء الدراسة بمرحلة البكالوريوس والليسانس في 17 كلية جديدة للعام الجامعي 2021/2022، شملت:
كلية الهندسة بجامعة الجيزة الجديدة.
كليات  (الذكاء الاصطناعي،  تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، الآداب) بجامعة الدلتا للعلوم و التكنولوجيا.
كلية العلاج الطبيعي بجامعة السلام. 
كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعي بجامعة فاروس.  
كلية إدارة الأعمال بجامعة حورس، على أن تكون الدراسة باللغة العربية.
كليتا (الإنسانيات و العلوم الاجتماعية، العلوم السياسية) بجامعة بدر .
كليات (الهندسة، العلاج الطبيعي، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية) بجامعة سفنكس.
كلية الصيدلة بجامعة ميريت.
 

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التعليم العالي:   175 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية

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وزير التعليم العالي يعتمد قائمة الطلاب المتقدمين للمنح الدراسية الحكومية بالجامعة الأمريكية


وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن جامعة مصر للمعلوماتية الأهلية ستبدأ الدراسة بها هذا العام 2021/2022، وتشمل أربع  كليات متخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهى (الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، الفنون الرقمية والتصميم، علوم الحاسب والمعلومات )، مشيرًا إلى أن الجامعة تقبل الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة، والشهادات المعادلة العربية والأجنبية، مدارس النيل، مدارس المتفوقين(STEM)، موضحاً أنه تشجيعًا لأول دفعة، فقد تم الإعلان عن منح كاملة لأوائل الثانوية العامة، وتخفيض المصروفات الدراسية لطلبة الدفعة الأولى بالجامعة، بالإضافة إلى منح تفوق تصل إلى 60% من المصروفات الدراسية، فضلاً عن ارتباط الجامعة بشراكات مع جامعات عالمية فى مختلف التخصصات. وللتعرف على تفاصيل البرامج الدراسية والمصروفات الخاصة بالجامعة، يمكن للطلاب الدخول على الموقع الرسمي للجامعة
 

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