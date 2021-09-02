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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سها بهجت: تطعيم العاملين في جنوب سيناء والبحر الأحمر ضد كورونا ساعد في عودة السياحة

المتحدث باسم وزارة
المتحدث باسم وزارة السياحة والأثار

قالت دكتور سها بهجت، المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، إن تطعيم العاملين بمحافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء ضد كورونا ساهم فى عودة السياحة.

وأضافت "بهجت"، خلال حواره ببرنامج صباحك مصري، المذاع على فضائية إم بى سى مصر2، أن تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل دقيق ساهم فى عودة حركة السياحة.

وأشارت المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، إلى أن الإجراءات الاحترازية بمصر كونت صورة ذهنية ووفرت رسالة طمأنينة لكل سياح العالم لزيارة مصر.

وفى سياق آخر، قالت الدكتورة سها بهجت المتحدث الرسمى باسم وزارة السياحة والآثار، إن الدولة المصرية أصدرت منذ انتشار جائحة كورونا عدة ضوابط ضمن الإجراءات الاحترازية ضد الفيروس، والتى التزمت بها وزارة السياحة.
وأضافت الدكتورة سهى بهجت، في مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”،  أن حركة السياحة الدولية استعادت نشاطها من جديد من عام مطلع يوليو 2020، وكان أول هذه الإجراءات التعاون مع وزارة  الصحة عن طريق إجراء تحليل PCR، بالإضافة لإجراءات مشددة احترازية لجميع الفنادق، لافتة إلى أن نسبة إشغال الفنادق الحالية وصلت حاليا إلى 70%.
وأشارت إلى أن لجان التفتيش بوزارة السياحة تتابع على مدار اليوم عن طريق نظام "الزائر الخفى" عن طريق وجود لجان تفتيش غير معلومة تقوم بتسجيل وكتابة تقارير على مدار اليوم، وإجراءات مشددة للمخالفين تصل للإغلاق الكامل للمنشآت الفندقية المخالفة للإجراءات الاحترازية ضد كورونا.
يذكر أن المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، استقبل اليوم، الأربعاء، الوفد الإعلامي الروسي الذي وصل منذ يومين إلى مدينة الغردقة بعد استئناف حركة السياحة بين روسيا والمدن السياحية المصرية.

وزارة السياحة والآثار تطعيم العاملين عودة السياحة الإجراءات الاحترازية زيارة مصر ضد كورونا البحر الأحمر وجنوب سيناء

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