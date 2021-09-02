ثقافة الجيزة تستكمل فعاليات مبادرة نقرأ لنرتقي

برعاية د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، أنشطتها الفنية والثقافية بفرع ثقافة الجيزة بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان.

ويستكمل الفرع فعاليات مبادرة "نقرأ لنرتقي"، تضمنت مناقشة لعدد من الكتب، حيث ناقش قصر ثقافة العياط كتاب "مكتبة الإسكندرية" تأليف محمود المداح، ويدور الكتاب حول مدينة الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية ودورها كمنارة ثقافية تنشر العلم والثقافة في المجتمع، وناقشت مكتبة الهلال الأحمر كتاب "ميلاد الإسكندرية" من موسوعة تاريخ مصر وتناول هذا الجزء من الموسوعة تاريخ الإسكندرية والإسكندر الأكبر، كما ناقشت مكتبة المنيرة الغربية كتاب “الإنحباس الحراري”.

ويتناول مشكلة الإنحباس الحراري وخطورتها على الكرة الأرضية وتأثيرها على الغابات والحرائق، فيما ناقش بيت ثقافة زنين كتاب "عبقرية الإمام" تأليف عباس محمود العقاد، ومكتبة القطوري الثقافية كتاب "حتى يصل طبيب الأطفال" تأليف خليل مصطفى الديواني، يتناول الكتاب أهم الإسعافات الأولية التي يمكن الاستعانة بها لإنقاذ الطفل عند تعرضه لأي مشكلة صحية حتي الوصول للطبيب.

نظم قصر ثقافة البدرشين محاضرة بعنوان "كيفية القضاء على الزيادة السكانية" تناول نشأة مشكلة الزيادة السكانية التي بدأت في أوائل القرن العشرين حتى وقتنا الحالي وهي تشير إلى زيادة غير منتظمة ومدروسة في عدد السكان، وتطرقت لآليات القضاء عليها ، بينما أقامت مكتبة الهلال الأحمر محاضرة بعنوان "دور الثقافة في مواجهة الآثار السلبية للسوشيال ميديا"، كما نفذ قصر ثقافة الجيزة ورشة تدريب باليه للمدرب إسلام محمد عبد الحميد، وورشة لتعليم البيانو للفنان نادر منجي، ورشة رسم وتلوين وتعليم البورتريه بمكتبة المنيرة الغربية، وبمكتبة صول الثقافية ورشة حكي عن محافظة القليوبية

عقدت مكتبة الدقي الثقافية حلقة نقاشية عن "الأديب الكبير نجيب محفوظ " بمناسبة ذكرى وفاته تناولت خلالها نشأته وأهم أعماله الأدبية، بينما نظم بيت ثقافة المنوات ورشة حكي عن "دور الفن والثقافة في تحسين جودة الحياة"، بجانب ورشة رسوم للأطفال وإعادة تدوير بالورق الكانسون، فيما أقامت مكتبة كفر حكيم مناقشة عن أهمية الواجب نحو الجيران، بجانب ذلك أعد بيت ثقافة كرداسة مسابقة في المعلومات العامة وورشة حكي عن "الصداقة وأهمية اختيار الصديق".