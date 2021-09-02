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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبرزهم جنش .. كارتيرون يحدد الراحلين عن الزمالك

باتريس كارتيرون المدير
باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك

أخطر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك إدارة النادي بقائمة اللاعبين الراحلين عن الفريق بعد نهاية مسابقة الدوري المصري الممتاز والتي توج الأبيض بلقبها.

وتضم القائمة كل من :" محمود جنش  ومحمد أشرف روقا ومحمود عبد العزيز ، وعدد من اللاعبين الناشئين ستتم إعارتهم في الموسم المقبل".

وكان كارتيرون طلب من قبل رحيل المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق قبل أن يبيعه الزمالك للرجاء المغربي، كما طلب رحيل محمد عبد السلام مدافع الفريق قبل أن تتم إعارته للاتحاد السكندري.

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أسوان يوافق على انتقال نجم الفريق للزمالك
 

في سياق آخر، أعلن مجلس إدارة نادي أسوان موافقته بشكل رسمي على عرض نادي الزمالك لضم محمود شبانة مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما تقدم النادي الأبيض بعرض رسمي لضم المدافع.

وشهدت الأيام القليلة الماضية مفاوضات بين الناديين على أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي وكافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد خلال الساعات المقبلة.

وأكد مسؤولو نادي أسوان أن اللاعب وافق على الانتقال للقلعة البيضاء، مما دفع الإدارة للموافقة على عرض الزمالك.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق طلب ضم اللاعب في الفترة الحالية لتدعيم صفوف الفريق.

كارتيرون الزمالك أسوان جنش نادي الزمالك

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