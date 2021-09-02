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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سعوديون ينقذون 3 مصريين من الإعدام في اللحظات الأخيرة.. تفاصيل

السعودية
السعودية

تمكن مواطنون ومواطنات من محافظة الطائف السعودية من إنقاذ 6 مقيمين من جنسيات مختلفة من القصاص في مواقف إنسانية مشرفة بدفع جملة الديات التي بلغت أكثر من 8 ملايين ريال، من بينهم 3 مصريين.

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ووفقا لصحيفة عكاظ السعودية، قالت هيئة ملفات إصلاح ذات البين في محافظة الطائف السعودية إن أصحاب القضايا غادروا إلى بلدانهم بعد الإفراج عنهم وهم: مقيم سوداني تورط في قتل مواطن، وسارعت اللجنة إلى بذل محاولات لدى ذوي القتيل انتهت بالتنازل مقابل دفع الدية.

وسجلت القضية الثانية لوافدين من الجنسية المصرية، أقدما على جريمتي قتل اثنين من جنسيتهما، وبعد جهود واسعة من لجنة إصلاح ذات البين تم التنازل، أما القضية الثالثة فهي لقاتل يمني تنازلت أسرة القتيل عنه.

والقضية الرابعة سجلت بحق وافد فلسطيني قتل رجلا من بني جلدته، وأعفي عنه بعد دفع الدية، ومن القضايا أيضا إنقاذ مصري قتل بنجلاديشيا.

وقال مدير عام لجنة إصلاح ذات البين بمحافظة الطائف أحمد حسن الزهراني، إن اللجنة تعمل مع جميع الأطراف سواء كانوا من المواطنين أو المقيمين، لافتا إلى أن التوجيهات تقضي بالنظر في جميع القضايا التي من الممكن العمل على الإصلاح فيها، والحصول على تنازل الأطراف.

وأضاف: "أبناء وبنات الشعب السعودي سارعوا إلى دفع الديات من خلال القنوات الرسمية إدراكا منهم لأهمية الأمر".

 

إصلاح ذات البين السعودية محافظة الطائف السعودية الديات مصري في السعودية

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