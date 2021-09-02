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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ فستان أسود.. هلا السعيد تبهر متابعيها في أحدث إطلالة

هلا السعيد
هلا السعيد

نشرت الفنانة هلا السعيد، صورة جديدة لها، بإطلالة جذابة، عبر حسابها بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هلا السعيد باطلالة جذابةحيث ارتدت فستان كتف وكتف باللون الأسود، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا وركزت على رسمة عيونها واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها.


يذكر ان اخر اعمال الفنانة الشابة هلا السعيد، مشاركتها فى مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان، حيث قدمت دور "فانيا" الفتاة الأرمينية التى تهجرت إلى مصر بعد مذابح الأرمن، وتسكن فى الفندق الذى هربت به شفيقة "هبة مجدى" بصحبة نوفل "منذر رياحنة".


مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان وسمية الخشاب، سيد رجب، عبير صبري، رياض الخولي، هبة مجدي، عارفة عبدالرسول، تارا عماد، صبري فواز، حمدي الوزير، منذر رياحنة، فريدة سيف النصر، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي.

 

هلا السعيد إطلالة جذابة فستان اسود مسلسل موسى الفنانة الشابة في احدث اطلالة

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