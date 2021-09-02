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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقق إنجازات كبيرة..أحمد مجدي يثني على أداء البعثة المصرية البارالمبية

الإعلامي أحمد مجدي
الإعلامي أحمد مجدي

قال الأعلامي أحمد مجدي، أن البعثة المصرية البارالمبية تحقق إنجازات كبيرة، مؤكدا أن البعثة المصرية حققت حتى الأن 7 ميداليات بواقع 5 ميداليات فضية و ميداليتين برونزية.

 

وأضاف الأعلامي أحمد مجدي خلال تقديمه برنامج “بدون حظر” عبر فضائية “صدى البلد”، أنه حققت رحاب رضوان فضية منافسات وزن -50 كجم في رفع الأثقال ضمن دورة الألعاب البارالمبية.

 

وتابع الأعلامي أحمد مجدي، أنه استطاعت البطة المصرية رفع ثقل    120كجم لتحطم الرقم البارالمبي وبهذه الميدالية ترفع البعثة المصرية رصيدها إلى ميداليتين حيث حقق البطل شريف عثمان فضية منافسات وزن 59 كجم.

يمثل مصر في منافسات رفع الأثقال 15 لاعب ولاعبة

 

ويمثل مصر في منافسات رفع الأثقال 15 لاعب ولاعبة هم :طه عادل، شريف عثمان، محمود عطية، محمد صبحي، هاني محسن، عمرو فاروق، محمد السيد، ورانده تاج الدين، رحاب رضوان، جيهان غريب، فاطمة عمر، فاطمة محروس، أمل حفني، جيهان جلال، أماني إبراهيم.

وتشارك البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو بعدد 49 لاعب ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات، ولأول مرة تشارك مصر في منافسات ثمانية ألعاب خلال مشاركتها في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية.

الإعلامي أحمد مجدي البعثة المصرية البارالمبية ميداليات رحاب رضوان دورة الألعاب البارالمبية

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