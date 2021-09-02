التحالف العربي يحبط هجوما حوثيا جديدا على السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، اعتراض وتدمير مسيرة حوثية مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي على خميس مشيط السعودية.

ومن ناحية أخرى، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، حرص الأمانة العامة وتركيزها على دعم التعليم في اليمن، وأنه خلال الفترة القريبة المقبلة سيتم استكمال الترتيبات والإجراءات لطباعة الكتاب المدرسي لطلاب وطالبات الجمهورية اليمنية، مشددا على ضرورة مساهمة مكتب التربية العربي لدول الخليج في تنمية القدرات الفنية للكوادر التربوية.



جاء ذلك خلال لقائه، وزير التربية والتعليم اليمني طارق سالم العكبري، لبحث سبل التعاون والشراكة لمواجهة الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع التعليم في اليمن، والعمل خلال المرحلة المقبلة على تعزيز ودعم التعليم في اليمن لخلق آفاق تعليمية جديدة تسهم في استقرار العملية التربوية والتعليمية في اليمن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.



وأشار الحجرف إلى الموقف الثابت لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دعم أمن واستقرار اليمن الشقيق وحكومته الشرعية ودعم جميع الجهود الهادفة لإنهاء الأزمة في اليمن وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216.