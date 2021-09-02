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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ده بتاعي.. ساويرس يمازح العسيلي بعد نشر صورته بتيشرت "ميكي"

ساويرس و العسيلي
ساويرس و العسيلي

مازح المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، الفنان محمود العسيلي، بعدما نشر الأخير صورة له بتيشرت ميكي عبر حسابه على "تويتر".

 

وكتب نجيب ساويرس مازحًا: "‏التيشرت ده بتاعى ☝️🤪" ليرد العسيلي قائلاً  "‏😂😂ميغلاش عليك يا بشمهندس ❤️"  وانهالت تعليقات متابعيهم.


تصدر رجل الأعمال نجيب ساويرس، محركات البحث وموقع التواصل الاجتماعي الشهير «فيس بوك»، عقب ظهوره مرتديا تيشيرت بكم باللون البيج الفاتح، مرسوم عليه شخصية «بطوط» الشهيرة، وهو ما خطف أنظار المتابعين بشكل كبير، خاصة أن الرسومات المطبوعة عليه دائما ما ارتبطت في الأذهان بالأطفال، حيث يحمل صورة «سوسو ولولو وتوتو»، أبناء شقيق «عم بطوط» شخصية ديزني الشهيرة، لتزداد التساؤلات عن تفاصيل إطلالة رجل الأعمال الشهير، نجيب ساويرس، وسعر التيشيرت الذي ظهر به. 


بالبحث عن تفاصيل التيشيرت المثير للجدل، تبين أنه يحمل توقيع علامة الأزياء الإيطالية الشهيرة «جوتشي»، ويبلغ سعره نحو 1700 دولار أمريكي، أو ما يعادل 26 ألفًا و690 جنيهًا مصريًا، ليصبح التيشيرت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، والسوشيال ميديا.


وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع الصور المتداولة لرجل الأعمال المصري بشكل فكاهي، مشيرين إلى السعر الذي يبلغ أضعاف مرتب البعض في شهور عدة.

 

رجل الأعمال نجيب ساويرس يمازح محمود العسيلى شخصية بطوط أطفال مواقع التواصل الاجتماعي

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