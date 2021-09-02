تنسيق الأزهر 2021.. 6 خطوات للالتحاق بكليات ومعاهد المرحلة الأولى

تنسيق الازهر 2021.. مع انطلاقة تنسيق الأزهر يتساءل كثير من الطلاب عن كيفية تسجيل رغبات تنسيق الأزهر 2021.

وبدأت صباح اليوم الخميس، بوابة الحكومة المصرية في استقبال رغبات الطلاب للتسجيل في تنسيق جامعة الأزهر 2021م، وذلك طلاب الثانوية الأزهرية للالتحاق بكليات جامعة الأزهر في القاهرة والأقاليم.

تنسيق الأزهر 2021

أكد الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، فتح باب تسجيل الرغبات للقبول في كليات جامعة الأزهر إلكترونيًّا للطلبة الناجحين في الدور الأول بدءًا من اليوم الخميس الموافق 2 سبتمبر الجاري، وحتى يوم الاثنين المقبل، عبر موقع التنسيق الإلكتروني على بوابة الحكومة المصرية.

وبدأت بوابة الحكومة المصرية، اليوم باب تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في الدور الأول بالثانوية الأزهرية، ولمدة خمسة أيام، من خلال الخطوات التالية:

1 ـ التسجيل عبر الرابط اضغط هنا

2 ـ مطالعة دليل البنين والبنات ومعرفة شروط وقواعد القبول في الكليات والمعاهد، والحدود الدنيا للعامين الماضيين.

3 ـ إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب، والموجود في استمارة النجاح، ثم إعادة كتابة الرقم التأكيدي الظاهر في الصورة.

4 ـ يتاح لطلاب محافظتي سيناء شمالاً وجنوباً التسجيل في واحدة من منطقتين "منطقة القاهرة أو منطقة الوجه البحري".

5 ـ يتاح لطلاب محافظة البحر الأحمر، التسجيل في واحدة من منطقتين "منطقة القاهرة أو منطقة الوجه القبلي".

6 ـ يمكن للطالب تعديل رغباته مرة أخرى عبر الضغط على رابط " تعديل هذه القائمة".

فتح باب التحويل ونقل القيد

وصدَّق الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، أمس، على قرار فتح باب التحويل ونقل القيد للطلاب والطالبات بكليات جامعة الأزهر للعام الدراسي الجديد 2021/ 2022، بداية من بعد غدٍ السبت 4 سبتمبر الجاري وحتى 30 سبتمبر.

وصرح الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأنه يجوز التحويل ونقل القيد بين كليات الجامعة للطلاب والطالبات الباقين للإعادة بالفرقة الأولى أو الإعدادية داخل المنطقة الجغرافية، بشرط حصول الطالب على مجموع الدرجات (أصلي – اعتباري) الذي قبلته الكلية المحول إليها الطالب عام الحصول على الشهادة الثانوية الأزهرية، موضحًا أنه يجوز نقل قيد الطالب أو الطالبة من منطقة جغرافية إلى أخرى بشرط أن يكون نقل القيد إلى كلية أو شعبة ليس لها نظير في المنطقة الجغرافية، مع استيفاء الطالب المجموع الذى قبلته الكلية عام حصول الطالب على الشهادة الثانوية الأزهرية.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه بالنسبة لكليات الطب البشري وطب الأسنان والهندسة والصيدلة والعلوم والزراعة والهندسة الزراعية، فيجوز التحويل بين هذه الكليات المتناظرة شرط الحصول على تقدير ممتاز، إضافة إلى حصول الطالب على الحد الأدنى للقبول للكلية المراد التحويل إليها عام حصول الطالب على الشهادة الثانوية الأزهرية، وموافقة عميدي الكليتين واعتماد ذلك من رئيس الجامعة.

استمارة تسكين المدينة

ورصد المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، أحد مواقع التواصل الاجتماعى ينشر استمارة تسكين المدينة الجامعية فارغة، ويطلب من الطلاب ملأها وتسليمها بالمدينة.

وحذر المركز الطلاب من أن جميع الإجراءات تتم إلكترونيًّا دون تدخل بشرى، مشيرًا إلى أن ما هو منشور ليس له أساس من الصحة، وقد يُوقِع الطلاب ضحايا لعملية نصب، وعلى المتقدمين للمدينة استكمال جميع إجراءاتهم إلكترونيًّا من خلال الموقع الإلكتروني الذي سبق نشره على الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي بجامعة الأزهر.

وأوضح المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أن الجامعة اتخذت جميع الإجراءات القانونية حيال ذلك؛ حفاظًا على طلابها من الوقوع ضحايا لعمليات نصب.