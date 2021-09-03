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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبيا .. إرهابي شهير يفجر مفاجأة عن قبر القذافي

القذافي
القذافي

كشف زعيم مليشيا إرهابية في ليبيا عن مفاجأة حول التكهنات المثارة حول قبر الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي بعد مرور 10 سنوات على مقتله.

وذكرت قناة "العربية" أن الإرهابي صلاح بادي، قائد ما يسمى "لواء الصمود" في ليبيا أعرب عن استعداده  للكشف عن قبر القذافي حيث أكد أنه دفنه مع آخرين بأيديهم بعد أن غسلوه وكفنوه.

وقال المقاتل الذي يعتبر أحد المشاركين في دفن العقيد ونجله المعتصم بالله، مع وزير الدفاع أبو بكر يونس، إنه "مستعد للكشف عن المكان الذي دفن فيه جثمان القذافي بعد مقتله في 20 أكتوبر عام 2011، إثر معركة دامية في مدينة سرت مسقط رأسه".

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واشترط الإرهابي الليبي إبرام اتفاق مع "الأعيان والمدن في ليبيا" في سبيل الكشف عن مكان دفن العقيد معمر القذافي.

وكشف بادي بعض كواليس دفن العقيد القذافي حيث قال إنه "لم يدفنه بمفرده، بل كانت هناك مجموعة أخرى شاركته في الغسل والتكفين بينهم الشيخ خالد تنتوش".

كما أضاف أنهم حين " انتهوا من دفنه جاء وفد من سرت، يريد جثمان معمر القذافي فطلبوا في المقابل جثمان عمر المحيشي" أحد المناوئين للرئيس الراحل. 

ويعد صلاح بادي أحد أشهر العناصر الإرهابية المتواجدة في ليبيا فبعد سقوط نظام القذافي، تم تكليفه بقيادة العمليات العسكرية للمتمردين ضد النظام السابق بداية من 1 مارس 2011.

وفي 2014 أسس صلاح بادي تنظيم فجر ليبيا الموالي لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية والذي قاتل تحت لواء "المؤتمر الوطني العام الجديد"، الذي تكون من الجماعة المحظورة في مصر وعدد من الدول، بعد خسارتهم انتخابات 2014.

وفي 17 نوفمبر 2018 فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات ضد صلاح بادي، بتهمة تقويض الاستقرار والأمن في ليبيا؛ وشملت العقوبات المفروضة منعه من السفر وتجميد أرصدته.

 

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