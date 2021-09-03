هند صبري: الرجالة بتبص لي وأنا عندى 13 سنة.. وتكشف أصعب مرحلة في حياتها

حلت الفنانة هند صبري، ضيفة على أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "السيرة"، الذي تقدمه الإعلامية "وفاء الكيلاني"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي".

وتحدث "صبري"، عن حياتها الشخصية وذكريات مرحلة الطفولة فى برنامج السيرة، وعلاقات الحب التي عاشها منذ شبابه، وكواليس ارتباطه بزوجته، فضلا عن التنازلات التي قدمها منذ دخوله للمجال الفني. كما يتحدث عن فترات الاكتئاب وكيفية مواجهتها، بالإضافة للعديد من الأزمات التي مرّ بها خلال مسيرته الفنن، ومنها:



أنا مش أنثى.. هند صبرى: الرجالة بتبص لى وأنا عندى 13 سنة.. فيديو

وقالت الفنانة هند صبري إن ملامحها تغيرت لأنثى فى سن صغيرة حين بلغت 13 أو 14 عاما، معقبه: "بدأ الرجال ينظرون إلي دون أن أعرف السبب، لافته: ""رفضت أنوثتي وبدأت ألبس زى الرجالة، حتى فى حياتى الشخصية أنا مش أنثى، ومش بحب حد يركز مع أنوثتى".





هند صبري تكشف عن أصعب مرحلة في حياتها.. فيديو

وعلقت الفنانة هند صبري، عن انفصال والدها ووالدتها، قائله: "كانت أصعب مرحلة في حياتي، لأنني كانت في مرحلة الثانوية العامة وحدث الانفصال قبل أسبوعين من امتحانات الثانوية العامة"، متابعة: "لو أي حد مكان كان ممكن ينهار تماما ويعيد السنة".





الطلاق كان قرار والدي.. هند صبري: تعاطفت مع أمي بعد انفصالها.. فيديو

وأوضحت: "كنت بتمنى يكون ليا أخ بعد انفصال أبويا وأمي، وماما في فترة كانت عايزة تتجوز ويكون فيه إخوات تانيين ليا ولكني كنت برفض، وأعتقد بابا أيضا كان عنده نفس الرغبة ولكني كنت مستبدة وبرفض رغبتهم"، لافتة: "ماما فعلا على قدر صرامتها وقسوتها في أوقات إلا أنها كانت محترمة شخصيتي وعالمي الخاص، وانفصالها عن والدي كان في فترة المراهقة وقتها أخذت صفها".

وتابعت: “تعاطفت معاها وتحولت من بنتها الى أمها، والطلاق كان قرار بابا مع أنه ما كانش شديد، ولكنه كان حنين عليا أوي وكان شايف إن صرامة ماما لازم يكون ليها مرادف علشان يعوض".





هند صبري: طلعت الأولى على الكلية واشتغلت وأنا عندي 14 سنة.. فيديو

ولفتت: "عمري ما كدبت على أهلي وكان فيه مساحة إني أقول رأيي بوضوح ودون خوف وطول الوقت كان فيها شفافية مطلقة، وطلعت الأولى علي كلية الحقوق وكرمت من رئيس الجمهورية بفضل حبي للقراءة والتعلم، واشتغلت بدري وأنا عندي 14 سنة ولكن ده ما منعنيش من التفوق في الدراسة وطلعت الأولى".





وفاء الكيلاني تفاجئ هند صبري بـ فيديو.. والأخيرة: انتوا جبتوا الحاجات دي منين.. فيديو

وعرضت الإعلامية "وفاء الكيلاني"، فيديو عن قصة حياتها منذ ولادتها حتى الآن، لتعلق "هند صبري"، قائلة: "انتو جبتوا الحاجات دي منين".





هند صبري: الصدفة عملتني ولم أكن أتخيل أن أكون ممثلة.. فيديو

وقالت "هند صبري"،الصدفة هي اللي عملتني ومكنتش أتخيل إني هبقى ممثلة"، متابعة: "مكنتش مخططة إني هبقى ممثلة، كنت مخططة لحاجات تانية خالص".





هند صبري: عمري ما حسيت بالغربة وأنا في مصر.. فيديو

وقالت الفنانة هند صبري، إن والدتها لم تمانع من انتقالها لمصر، معقبة: "عمري ما حسيت بغربة وأنا في مصر"، مضيفة: "أول ما وصلت القاهرة حسيت إنى عارفة البلد كويس، وساعات أقول أنا عليا عفريت مصرى عشان كدة أجيد اللهجة المصرية".

