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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وفاء الكيلاني تفاجئ هند صبري بـ فيديو.. والأخيرة: انتوا جبتوا الحاجات دي منين.. فيديو

هند صبري
هند صبري

حلت الفنانة هند صبري، ضيفة على أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "السيرة"، الذي تقدمه الإعلامية "وفاء الكيلاني"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي".

 

وعرضت الإعلامية "وفاء الكيلاني"، فيديو عن قصة حياتها منذ ولادتها حتى الآن، لتعلق "هند صبري"، قائلة: "انتو جبتوا الحاجات دي منين".

 

وعلقت الفنانة هند صبري، عن انفصال والدها والدتها، قائلة: "كانت أصعب مرحلة في حياتي، لأنني كانت في مرحلة الثانوية العامة وحدث الانفصال قبل أسبوعين من امتحانات الثانوية العامة"، متابعة: "لو أي حد مكان كان ممكن ينهار تماما ويعيد السنة".


وأشارت: "انفصال والدي ووالدتي لم يمكن انفصالا سهلا، كان مثل العاصفة، قفلت أي مواضيع شخصية وقولت أعدى مرحلة الثانوية العامة أولا، وحصلت على الثانوية العامة، وانهرت بعدها"، موضحه: "ماما هي من أخبرتني بموضوع الإنفصال، جاءتني وقالت باباكي مش هيرجع تاني".

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شاركت الفنانة هند صبري، جمهورها بـ صورة جديدة لها من خلال حسابها عبر الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى  "إنستجرام".

وعلقت هند صبري قائلة “ Throwback ”.

وشاركت هند صبري، في موسم رمضان الماضي 2021 بمسلسل هجمة مرتدة ، الذي شارك في بطولته كل من أحمد عز ، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.


وقرر صناع مسلسل "هجمة مرتدة " أن يكون هناك جزء ثانٍ من المسلسل بعد نجاح الجزء الأول، وكتب في نهاية تتر الجزء الأول ؛ إلى اللقاء في" هجمة مرتدة 2" من  ملف المخابرات.

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