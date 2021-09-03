أنا مش أنثى.. هند صبرى: الرجالة بتبص لى وأنا عندى 13 سنة.. فيديو

حلت الفنانة هند صبري، ضيفة على أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "السيرة"، الذي تقدمه الإعلامية "وفاء الكيلاني"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي".

وقالت الفنانة هند صبري إن ملامحها تغيرت لأنثى فى سن صغيرة حين بلغت 13 أو 14 عاما، معقبه: "بدأ الرجال ينظرون إلي دون أن أعرف السبب، لافته: ""رفضت أنوثتي وبدأت ألبس زى الرجالة، حتى فى حياتى الشخصية أنا مش أنثى، ومش بحب حد يركز مع أنوثتى".



وأشارت: " دخلت عالم السينما وكان عمرها 13 عاما.. وأول يوم تصوير ليا كنت مرعوبة، والعاملون فى السينما لديهم نوع من الانفتاح.. خفت أشتكى لأمى عشان متقوليش اقعدى فى البيت".



وعلقت الفنانة هند صبري، عن انفصال والدها ووالدتها، قائله: "كانت أصعبة مرحلة في حياتي، لأنني كانت في مرحلة الثانوية العامة وحدث الانفصال قبل أسبوعين من امتحانات الثانوية العامة"، متابعة: "لو أي حد مكان كان ممكن ينهار تماما ويعيد السنة".



وأشارت: "انفصال والدي ووالدتي لم يمكن انفصال سهل، كان مثل العاصفة، قفلت أي مواضيع شخصية وقولت أعدى مرحلة الثانوية العامة أولا، وحصلت على الثانوية العامة، وانهرت بعدها"، موضحه: "ماما هي من أخبرتني بموضوع الإنفصال، جائت لي وقالت باباكي مش هيرجع تاني".

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شاركت الفنانة هند صبري، جمهورها بـ صورة جديدة لها من خلال حسابها عبر الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلقت هند صبري قائلة “ Throwback ”.

وشاركت هند صبري، في موسم رمضان الماضي 2021 بمسلسل هجمة مرتدة ، الذي شارك في بطولته كل من أحمد عز ، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.



وقرر صناع مسلسل "هجمة مرتدة " أن يكون هناك جزء ثانٍ من المسلسل بعد نجاح الجزء الأول، وكتب في نهاية تتر الجزء الأول ؛ إلى اللقاء في" هجمة مرتدة 2" من ملف المخابرات.

