خالد طلعت: 20 قضية إيقاف قيد من الفيفا على الأندية المصرية

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت مفاجأة بشأن قضايا ايقاف قيد من الفيفا على الأندية المصرية.

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"20 قضية ايقاف قيد من الفيفا على الأندية المصرية .. نصفها تقريبا على الزمالك".

تشكيل الزمالك

وكان قد أعلن الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف عن تشكيل الفريق لمواجهة حرس الحدود، في اللقاء الذي ينطلق في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، على إستاد المقاولون العرب ببطولة كأس عاصمة مصر، في لقاء يبحث خلاله الفارس الأبيض عن انطلاقة قوية وأداء متوازن يعزز حضور الفريق في البطولة.

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع:

بارون أوشينغ – محمود الونش – هشام فؤاد – أحمد إيشو

خط الوسط:

محمود جهاد – سيف جعفر – آدم كايد – خوان بيزيرا – أحمد شريف

خط الهجوم:

عمرو ناصر

بينما ضمت قائمة البدلاء كلًا من:

محمد عواد – عمر جابر – محمد إبراهيم – السيد أسامة – أنس وائل – أحمد صموت – محمد حمد – ناصر منيبي – عدي الإداغ.

ويدخل الزمالك المباراة بطموح كبير لحصد النقاط وتحقيق انطلاقة قوية في مشوار المنافسة بالبطولة، وسط حالة من التركيز والتفاؤل من الجهاز الفني واللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية أمام حرس الحدود.