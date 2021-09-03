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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد.. سيارات تسبح فى مياه الصرف الصحي بالتجمع .. ومصدر يكشف السبب

سيارات تسبح فى مياه
سيارات تسبح فى مياه الصرف الصحي بالتجمع

علم مندوب موقع صدي البلد الاخباري أن هناك عطل بمحطة صرف جنوب الاكاديمية الأمر الذى تطلب قطع المياه عن التجمع الأول بالإضافة إلى  الرحاب 1 ، ومنطقة جنوب الاكاديمية والقطاع الأول والثاني من مركز المدينة .

شاهد.. سيارات تسبح فى مياه الصرف الصحي بالتجمع .. ومصدر يكشف السبب

ففى مشهد لا يتكرر إلا مع فصل الشتاء نتيجة سقوط السيول ، إلا أن قاطني منطقة التجمع الخامس فوجئوا بغرق منطقة جنوب الأكاديمية فى مياه الصرف الصحي .

وقد تسبب عطل محطة الصرف الصحي فى غرق أجزاء كبيرة من جنوب الأكاديمية القاهرة الجديدة وغرق العديد من السيارات التي غمرتها المياه .

تلقت عمليات نجدة القاهرة إخطارا بغرق منطقة جنوب الاكاديمية بالتجمع الأول نتيجة تعطل محطة الصرف الصحي ، وغرق سيارات داخل مياه الصرف والخسائر كبيرة .

على الفور تم إخطار عمليات محافظة القاهرة وتم الدفع بسيارات الشفط وجار اصلاح المحطة التي تسببت فى قطع المياه عن مناطق كثيرة.

فيما تم إرسال تعزيزات من رجال المرور وغلق محيط منطقة الاعمال لحين الانتهاء من عمليات الاصلاح .

وأعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن انقطاع المياه بمناطق ( منطقة العزب بالمطرية – منطقة الألف مسكن – عزبة شنودة البحرية – استراحة الوزير – منشية التحرير – ميدان سفير وميدان الاسماعيلية وميدان تريومف ومتفرعاتهم – الماظة – منطقة السبع عمارات ومتفرعاتها – قاعدة الماظة الجوية – مستشفى الجلاء – أرض الجولف)، نظراً لتحويل مسار خط مياه قطر 800 مم بشارع الحرية بسبب أعمال الكبارى بميدان ابن الحكم، الأمر الذى سيترتب عليه، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة صباح بعد غد السبت وحتى الساعة الثانية عشر صباح يوم الأحد الموافق 5 –  9 – 2021 وذلك لمدة 14 ساعة .

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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