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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

غدا.. الشراء الموحد: استقبال 525 ألف جرعة لقاح كورونا جونسون آند جونسون

لقاح جونسون آند جونسون
لقاح جونسون آند جونسون

أعلنت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، عن ترقب وصول الدفعة الثانية عدد ٥٢٥,٦٠٠ جرعة من لقاح جونسون اند جونسون مساء السبت الموافق ٤ سبتمبر ٢٠٢١.

وذلك ضمن الخطة الموضوعة للتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا و توفير اللقاح الخاص للمسافرين وجميع الشعب المصرى.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

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