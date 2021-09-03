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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

شعراوي: تنفيذ 4 دورات تدريبية جديدة للعاملين بالمحليات غدًا

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

ينظم  مركز التنمية المحلية بسقارة، غدا السبت، 4 دورات تدريبية للعاملين بالمحليات هى تنمية مهارات القيادات فى مجال أملاك الدولة والإدارة الهندسية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم ، و دورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات التدريب ، ودورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بمشروعات إدارة المواقف ، ودورة التخطيط و تحديد الأهداف و إعطاء وتلقى رد الفعل للمديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية، ويستفيد من دورات  135 متدرباً من جميع المحافظات.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بأهمية تطوير أداء العاملين في الإدارات المحلية.

من ناحية أخرى، احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة بإنتهاء 7 دورات تدريبية من دورات إعداد المدربين TOT فى مجالات نظم المعلومات الجغرافية GIS ،  و ادارة المشروعات PMP،  و تصميم الشبكات Net works ، و تحليل البياناتSPSS ، و بناء القدرات الشخصية و القيادية Soft Skills ،و ادارة الأزمات Crisis Management ، وحماية الطفل ، واستفاد من هذه الدورات 156 متدربا من جميع المحافظات و ديوان عام الوزارة و مركز سقارة.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أن الوزارة قررت الاستفادة من خريجي دورات إعداد المدربين TOT التي نظمها مركز التنمية المحلية بسقارة على مدار أسبوعين و الاستعانة بهم كمدربين في محافظاتهم  وبنفس محتوي الدورات التي تتم في مركز سقاره ، بالاضافه الي الاستعانه بالمتميزين منهم كمدربين في تنفيذ نفس الدورات المدرجه في خطه سقارة للعام التدريبى الحالى ، كما سيتم الاستفاده من مشروعات التخرج التي أعدها المتدربون فى تنفيذ حقائب تدريبيه جديده يتم ادراجها في خطط تدريب مركز سقارة.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلي أن دورات الـ (TOT) التي نظمها مركز سقارة ساهمت في افراز عناصر قادرة علي الإدارة الجيدة للدورات التدريبية ولتدريب العاملين لا مركزياً في المحافظات خاصة وأن  لديهم القدرة علي تصميم البرنامج التدريبي ولديهم مهارات العرض والتقديم والقدرة علي معرفة الجوانب النفسية والصور الذهنية لدي المتدربين وكيفية تصحيحها اثناء الدورة التدريبية والاستخدام الأمثل للغة الجسد وإدارة حلقات النقاش وورش العمل والعصف الذهني وخلق روح المنافسة لدي المتدربين بما يعمل علي تطوير مهارات العاملين وانعكاسه علي تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات.

وأضاف اللواء شعراوي، أن الهدف العام لبرامج TOT التي ينظمها مركز سقارة هو اعداد مدربين محترفين لديهم خلفية وخبرات عملية كافية للعمل كمدربين مع اكسابهم المهارات التي تمكنهم من نقل المعلومات والخبرات الي الآخرين بالأساليب التدريبية الحديثة بما يساهم فى تنفيذ رؤية مصر 2030 في المحليات وآليات تطبيق الحوكمة المحلية.

شعراوى دورات تدريبية المحليات غدا مركز التنمية المحلية وزير التنمية المحلية

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