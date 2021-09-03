الأمن العام يضبط 205 قطع أسلحة نارية و256 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة، أسفرت عن ضبط 205 أسلحة نارية، و256 قضية مخدرات، وتنفيذ 81 ألفا و822 حكما قضائيا متنوعا.

واستهدفت الحملة - التي شنت تنفيذ لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 173 متهما بحوزتهم 205 أسلحة نارية، شمل: رشاش بريتا، و16 بندقية آلية، و32 بندقية خرطوش، و6 طبنجات، و150 فرد محلي الصنع، و327 طلقة مختلفة الأعيرة، و20 خزينة متنوعة و222 قطعة سلاح أبيض.

كما أسفرت الحملة في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 81 ألفا و822 حكما قضائيا متنوعا، على 6249 محكوما عليهم، شملوا 348 حكم جنايات، و25 ألفا و64 حكم حبس جزئي، و4 الاف و773 حكم حبس مستأنف، و39 ألفا و818 حكم غرامة و11 ألفا و819 حكم مخالفات.

وفي مجال التشكيلات العصابية تم ضبط 3 تشكيلات عصابية تضم 10 متهمين ارتكبوا 4 حوادث مختلفة.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، أسفرت الحملة عن ضبط 256 قضية مخدرات، ضمت 279 متهما، ضُبط بحوزتهم 50.438 كيلو جرام من مخدر البانجو، و13.159 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و4.146 كيلو جرام من مخدر الهيروين، و8.320 كيلو جرام من مخدر الإستروكس، و2.687 كيلوجرام من مخدر البودر، و170 جراما من مخدر الفودو، و1.490 كيلوجرام من مخدر الهيدرو، و1.288 كيلوجرام من مخدر الشابو، و20 جراما من مخدر الآيس، و2163 قرصا مخدرا، و30 جراما من الأفيون.

كما أسفرت جهود الحملة في مجال ضبط المتهمين الهاربين، عن ضبط 33 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، تم ضبط 34 متهما.

وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 391 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 3 سيارات مبلغ بسرقتها ، كما تم ضبط 27 ألفا و79 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي مجال فحص السائقين، أسفرت نتائج فحص 58 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، عن إيجابية 8 حالات منهم .. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.