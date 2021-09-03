نائب محافظ كفر الشيخ خلال زيارته للوادي الجديد يبحث مشروع الجذب السكاني

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتعاون المثمر بين محافظة كفر الشيخ ومحافظة الوادي الجديد لسرعة تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظتين، موجها الشكر للواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

كما أثنى عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ على التعاون بين محافظتي كفر الشيخ والوادي الجديد بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، لسرعة تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظتين بشأن مشروع الجذب السكاني وتوطين عدد من الأسر بمنطقة مساكن أبو طرطور.

وتفقد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وحنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، ومحمد أنس، السكرتير العام للوادي الجديد، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، والمستشار مبروك حجاج، المستشار القانوني للمحافظة، المنازل المخصصة لأبناء محافظة كفر الشيخ، والأراضي القابلة للزراعة، واطمأن على المواقع كاملة المرافق، والمنازل المجهزة، و200 متر لتربية الماشية.



وأكد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أنه التقى باللواء محمد الزملوط بحضور حنان مجدي، نائب المحافظ، ومحمد أنيس سكرتير عام المحافظ، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، والمستشار مبروك حجاج، وعدد من التنفيذيين المعنيين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وتم مناقشة الإجراءات التي تم اتخاذها والخطوات التنفيذية لتأهيل ورفع كفاءة المنازل والمنشآت الخدمية قبل انتقال الأسر للمحافظة، كما قام الوفد بمعاينة موقع المشروع على الطبيعة.



وأكد البشبيشي، أن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وجه بتقديم كافة التيسيرات والخدمات للأسر المستفيدة من المشروع بهدف استصلاح الأراضي الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية بالمحافظة.



وأضاف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المواقع التي سيتسلمها أبناء المحافظة كاملة المرافق، وأنه يشيد برغبة العديد من أبناء المحافظة بالإقامة بالوادي الجديد، وَمُثْنِيًا على العديد من أبناء المحافظة الذين تبنوا مشروعات زراعية ناجحة في العديد من المحافظات ومنها محافظة الوادي الجديد، مؤكداً أن توقيع البروتوكولات تنفيذاً للتوجه العام للدولة للخروج من الوادي الضيق إلى الأماكن الصحراوية وتعميرها، وحلا للمشكلة التي تعاني منها المحافظة لافتقارها لوجود ظهير صحراوي، وتعد بمثابة حل لأزمة التكدس السكاني الكبير الذي تشهده، والتي أدت إلى الكثير من التعديات على الأراضي الزراعية.



وقال البشبيشي، سيتم الإعلان عن الشروط الواجب توفرها استفادة بالـ 5 أفدنة والمنزل الذي سيتسلمه الشباب من المستفيدين، مؤكداً أنها فرصة لتوفير فرصة عمل والإقامة بموقع يضم كل المرافق والخدمات اللازمة للمعيشة.

وفي زيارة سابقة تفقد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، المواقع والأراضي والمنازل المعدة للراغبين في الحصول على مساحات أراضي قابلة للزراعة، لصالح أهالي محافظة كفر الشيخ.



وعقب الجولة التفقدية ومن خلال الفيديو كونفرانس شارك اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، واللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، في الاجتماع الذي عُقد بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والوفد المرافق له، وحنان مجدي، نائب المحافظ، ومحمد موسى نائب محافظ المنوفية، لمناقشة تنفيذ البروتوكولات التي وقعها المحافظون الثلاثة "كفر الشيخ المنوفية والغربية" مع محافظ الوادي الجديد، واللواء سامي الشناوي، رئيس هيئة تنمية الصعيد، وشهد توقيعها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لاستخدام مساحات أراضي الوادي الجديد القابلة للزراعة، لصالح أهالي محافظة كفر الشيخ، ضمن 3 محافظات "كفر الشيخ والغربية والمنوفية".



وجاء توقيع عقد البروتوكولات نظراً لتوجيهات الدولة بتخصيص مساحات من الأراضي القابلة للزراعة في محافظة الوادي الجديد لصالح المحافظات الثلاث ضمن المشروع القومي للجذب السكاني للأراضي الجاهزة للاستصلاح الزراعي لحل أزمة عدم وجود ظهير صحراوي لتلك المحافظات، مما يسمح لها بالتمدد العمراني، كما تهدف هذه البروتوكولات إلى تحسين الدخول والظروف المعيشية للمنتفعين في مناطق الاستصلاح؛ للخروج من الوادي الضيق إلى الصحراء الشاسعة ومضاعفة المساحة، وذلك من خلال إقامة مشروعات تنمية زراعية شاملة في المناطق المستهدفة.

وبموجب البروتوكولات، ستقوم محافظات "كفر الشيخ، والغربية، والمنوفية" بتحديد منسق عام من كل محافظة؛ للتنسيق مع محافظة الوادي الجديد، فيما يتعلق بتنفيذ بنود الاتفاق، إلى جانب المشاركة في اللجان المشتركة والتنسيقية المكلفة بمتابعة تنفيذ المشروع، أو دراسة أي معوقات واقتراح التوصيات لعرضها على السلطة المختصة، كما ستلتزم هذه المحافظات باستكمال تجهيز تشطيبات المنازل المُسلمة من محافظة الوادي الجديد لتكون صالحة للسكن.

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