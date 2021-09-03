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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

وزنها 90 كيلو.. مزارع صيني ينتج أكبر بطيخة في العالم

بطيختان
بطيختان

أثارت بطيختان شتويتان عملاقتان يزيد وزنهما على 90 كيلوجراما وبطول 1.45 متر الانتباه على وسائل التواصل الإجتماعي، حيث وصفهما المتابعين باكبر بطيخة في العالم بعد ان انتشرت الصور بشكل كبير.

وحسبما نشرته "صحيفة الشعب اليومية أونلاين" الصينية، تعود البطيختان إلى المزارع تشانج فوشينغ من قرية تشن ليو الغربية بمقاطعة خنان الصينية، التي تعتمد على زراعة البطيخ في المعيشة.

 

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وفي هذا الاطار، يقول تشانغ فوشينغ إن إنتاج هذا العام وصل إلى10 آلاف جين (ما يعادل نصف كيلوجرام) للمو الواحد. وانه "بحلول نهاية سبتمبر ستصل الطاقة الإنتاجية لكل مو إلى 16000 جين. وفقًا لسعر الشراء الحالي من الباب إلى الباب المقدر بـ 0.2 يوان لكل جين، فإن عائدات المو الواحد ستصل إلى 3000 يوان".

وفي سياق متصل، سجل مواطن استرالي زراعة اكبر ليمونة في العالم داخل فناء منزله.

واثار المواطن الاسترالي الجدل بعد انتشار صور لمحصول الليمون الخاص به والذي يبلغ حجم الواحدة اكثر من 2 كيلوجرام، مما ادى الى دهشة كبيرة بين المتابعين على موقع انستجرام.

وبحسب ما ورد عن صحيفة “ديلي ميل” الاسترالية، شاركت الشيف ميليسا بالينكاس بحماسة صورة مع وحش الحمضيات، اليمون، على حسابها على موقع إنستجرام الأسبوع الماضي، حيث ظهرت وهي تلتقط حبة ليمون بونديروزا وزنها 2.6 كيلوجرام بجانب ليمون عادي في مقارنة بينهما، تقريبًا بنفس طول ساعدها.

وقالت بالينكاس، التي تعيش في غرب أستراليا، لصحيفة ديلي ميل أستراليا إن زوجًا محليًا من إيست فريمانتل يزرع الليمون الضخم غير العادي في يونيو وهو ما يثير اعجاب جيرانه دائما بهذا الاعجاز الضخم.

واضافت بالينكاس: 'إنها تنمو سنويا مع موسم محصول الشتاء'.

وقالت بالينكاس، التي أثارت اهتمامها بحجمها الضخم، والتي تفتخر بالمنتجات المستدامة والموسمية، إنها استخدمت الليمون في السلطة، بعد أن وجدت أنه غير مناسب للعصر نظرا لحجمه الكبير.

وقالت: 'إنه حلو، لذا قمت بتقشيره وصنعت منه سلطة ليمون بونديروسا مع الكوسة والزيتون الأخضر ومع صلصة الليمون المحترقة'.

وتابعت 'الجزء الأوسط يشبه إلى حد كبير الجير الأصلي في أستراليا، واللؤلؤ الذي انفجر مع العصير الذي رشته على الجزء العلوي.'

ووصفت السيدة بالينكاس اللب، او قلب الليمونة من الداخل، بأنه حلو بدون مرارة على الإطلاق على عكس الليمون العادي، وقشَّرت قطعة بونديروسا ثانية لتحضير بعض الليمونسيلو الطازج - وهو مشروب الليمون الإيطالي الشهير.

ويعتبر بونديروسا هجين بين الكباد والليمون العادي.

بطيخة العالم عملاقتان التواصل الاجتماعى

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