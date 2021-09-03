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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد عبد العزيز: تراجع الاهتمام الجماهيرى والإعلامى بمباراة منتخبنا الوطنى أحد المؤثرات

خالد عبد العزيز
خالد عبد العزيز

علق خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، علي أداء اللاعبين والجهاز الفنى لـ منتخب مصر فى تصفيات كأس العالم قطر ٢٠٢٢، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

 

وعبر خالد عبد العزيز عن استياءه من تراجع الإهتمام الجماهيرى والإعلامى لمباراة منتخب مصر أمام أنجولا، والذي مازال مستمرًا في مباراة مصر الثانية أمام الجابون يوم الأحد القادم، فى ليبرڤيل.

 

ودشن خالد عبد العزيز كاتبًا: “تراجع الاهتمام الجماهيرى والإعلامى بمباراة منتخبنا الوطني أمام أنجولا فى تصفيات كأس العالم قطر ٢٠٢٢ كان أحد المؤثرات السلبية على أداء اللاعبين والجهاز الفنى فظهروا بشكل لا يتناسب مع أهمية اللقاء وللأسف مازال تراجع الاهتمام مستمراً بمباراة مصر الثانية أمام الجابون الأحد فى ليبرڤيل”.

 

جدير بالذكر انه غادرت بعثة منتخب مصر، مطار القاهرة الدولي، اليوم، متجهة إلى مدينة فرانسفيل بالجابون عبر رحلة طيران خاصة لمواجهة منتخبها هناك يوم الأحد المقبل ،ضمن الجولة الثانية لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

 

وجاء قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بسفر البعثة على متن طائرة خاصة خوفا من الإرهاق، وكذلك كإجراء وقائي من انتشار فيروس كورونا المستجد  كوفيد 19.

 

وفازت مصر على أنجولا، بهدف دون رد، أول أمس الأربعاء، في بداية مشوارها في تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في قطر العام القادم، في لقاء احتضنه استاد الدفاع الجوي.

 

ومن المقرر أن يشارك محمد صلاح نجم ليفربول، أمام الجابون، بعد غيابه أمام أنجولا، بسبب قيود كورونا.

 

يذكر أن منتخب الجابون، خسر أمام ليبيا، أمس الأربعاء، بهدف دون رد، في افتتاح مشواره في تصفيات كأس العالم.

 

وتأكد غياب كلا من رمضان صبحي، بسبب إصابته بكسر في أحد أصابع يده اليمني، ومحمد النني بسبب تعرضه لإصابة عضلية، خلال مباراة ودية مع فريقه آرسنال.

 

خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق منتخب مصر مصر تصفيات كأس العالم قطر ٢٠٢٢ تصفيات كأس العالم قطر ٢٠٢٢

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