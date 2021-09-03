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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل بشأن السفر البحري المباشر بين مصر والسعودية

عودة السفر البحري
عودة السفر البحري المباشر بين مصر والسعودية

أعلنت السلطات السعودية السماح بعودة الرحلات البحرية المباشرة من مينائي سفاجا والغردقة في مصر إلى ميناء ضبا السعودي.

 

وقالت شركة الجسر العربي المملوكة لدول مصر والأردن والعراق في بيان، إنه بناء على تعليمات السلطات السعودية يسمح بالسفر المباشر للمواطنين المصريين الذين تلقوا جرعتي اللقاح داخل المملكة العربية السعودية، إضافة إلى الكوادر الطبية.

 

وأضافت الشركة أنه تحدد فجر الأربعاء 8 سبتمبر موعدا لإقلاع أولى الرحلات من ميناء الغردقة إلى ميناء ضبا، على اللنش السريع "القاهرة - الرياض"، وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية.

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وفي وقت سابق، رفعت السعودية تعلیق القدوم المباشر إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها، للمقيمين الذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم.

 

ويعني ذلك، عودة الطيران السعودي إلى مصر بشكل مباشر للمقيمين، إضافة إلى دول أخرى تحظر السعودية استقبال القادمين منها بينها لبنان وتركيا والبرازيل والهند.

 

وتشترط السلطات السعودية على الوافدين من الدول التي رفع الحظر عنها، الحصول على شهادة PCR لغير السعوديين والحصول على التطعيم المضاد لفيروس كورونا.

 

وأكدت السعودية ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، على جميع العائدين من الدول التي رفع حظر السفر عنها.

 

من جهتها، أشادت مصر بقرار المملكة بالسماح بعودة العمالة المصرية الحاصلة على جرعتي لقاح كورونا بالسعودية، وذلك بعد توقف 6 أشهر بسبب جائحة كورونا.

السعودية السفر البحري السفر رحلات بحرية سفاجا ميناء ضبا

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