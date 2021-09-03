على أرض مصر وبمشاركة 21 دولة.. انطلاق التدريب المشترك النجم الساطع 2021

قال الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن التدريب المشترك النجم الساطع 2021 يعد من أهم و أكبر التدريبات العسكرية المشتركة على مستوى العالم، مشيرا إلى أنه على مستوى العالم بسبب عدد القوات المشتركة الموجودة الأن في مصر و بسبب التدريبات التي يقومون بها.
وأضاف محمد الباز خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن تدريب النجم الساطع 2021 هو تداخل بين المدارس والخبرات العسكرية في العالم، والمؤشر الأساسي أن التدريب على أرض مصر، وهذا يعني وصولنا قدرات عسكرية علمية وتدريبة عالية.
وأكد محمد الباز، أن تدريب النجم الساطع هو رسالة لكل من تسول له نفسه أو يتخيل أن البلد ليست جاهزة أو البلد من الممكن العبث بأمنها، متابعا: "لدينا جيش ينحاز إلى الشعب دائما ويعمل لمصلحة الشعب ومفيش حالة فصل بين الجيش والشعب، والواقع في مصر يقول إن الجيش والشعب ايد واحدة".