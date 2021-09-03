على أرض مصر وبمشاركة 21 دولة.. انطلاق التدريب المشترك النجم الساطع 2021

انطلاق التدريب المشترك النجم الساطع 2021

قال الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن التدريب المشترك النجم الساطع 2021 يعد من أهم و أكبر التدريبات العسكرية المشتركة على مستوى العالم، مشيرا إلى أنه على مستوى العالم بسبب عدد القوات المشتركة الموجودة الأن في مصر و بسبب التدريبات التي يقومون بها.

وأضاف محمد الباز خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن تدريب النجم الساطع 2021 هو تداخل بين المدارس والخبرات العسكرية في العالم، والمؤشر الأساسي أن التدريب على أرض مصر، وهذا يعني وصولنا قدرات عسكرية علمية وتدريبة عالية.

وأكد محمد الباز، أن تدريب النجم الساطع هو رسالة لكل من تسول له نفسه أو يتخيل أن البلد ليست جاهزة أو البلد من الممكن العبث بأمنها، متابعا: "لدينا جيش ينحاز إلى الشعب دائما ويعمل لمصلحة الشعب ومفيش حالة فصل بين الجيش والشعب، والواقع في مصر يقول إن الجيش والشعب ايد واحدة".