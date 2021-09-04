شروط القيد في برامج الدراسات العليا بعلوم عين شمس

قال الدكتور محمد رجاء السطوحى عميد كلية العلوم جامعة عين شمس إنه تم فتح باب القيد والتسجيل ببرامج الدراسات العليا للعام الجامعى 2022/2021 لطلاب الدراسات العليا في مختلف التخصصات بأقسام كلية العلوم (الدبلوم - تمهيدى الماجستير) (برنامج الماجستير المهنى " الكيمياء والفيزياء النووية والاشعاعية" ) على أن يتم القيد والتسجيل للطلاب لمدة شهر حتى الخميس 23 سبتمبر 2021 .

وأوضح الدكتور محمد رجاء السطوحي شروط القبول لقيد الطلاب ببرامج الدراسات العليا ، فيشترط لقيد الطالب بأى من دبلومات الدراسات العليا أن يكون حاصلاً على البكالوريوس فى العلوم من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية أو مؤهل علمى معادل لها معترف به من الجامعـة وان يقدم ما يفيد موافقة جهة العمل ، كما يجوز قيد الطلاب الحاصلين على درجة البكالوريوس من كليات أخرى فى بعض دبلومات الدراسات العليا وفقا للقواعد التى يضعها مجلس الكلية بناء على توصيات مجالس الأقسام المعنيـــة .



وأشار إلى أن مدة الدراسة لنيل أى من دبلومات الدراسات العليا سنة واحدة يتفرغ الطالب خلالها لدراسته النظرية والعملية أو التدريبية التى يقرها مجلس الكلية بناء على اقتراحات مجالس الأقسام المختصة وذلك فى المواعيد المقررة لهذه الدراسات وتوزع درجات الامتحان بنسبة ٥٠ %نظرى و٥٠ %عملى .



وتعقد امتحانات المقررات الخاصة بالدبلومات مرة واحدة كل عام فى المواعيد التى يقرها مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية وللطالب الحق فى دخول دور ثان فى شهر يناير فى المواد التى رسب فيها وفى حالة رسوبه فى الدور الثانى يؤدى الامتحان فى المقررات التى رسب فيها فقط فى نفس موعد امتحانات الدراسات العليا ( كفرصة أخيرة) .

وأضاف الدكتور محمد رجاء أما عن الشروط العامة للقيد بتمهيدى الماجستير فيشترط لقيد الطالب لدرجة الماجستير فى العلوم أن يكون حاصلا ًعلى درجة البكالوريوس فى العلوم من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية فى التخصص المراد التسجيل به أو على درجة معادلة لها من معهدآخر معترف به من الجامعة بتقدير عام (جيــد )على الأقل وألا يقل تقديره فى مادة التخصص التى يسجل فيها عن تقدير (جيــد )بالإضافة إلى إستيفاء الشروط العلميــــة الأخرى التى يضعها القسم المختص ويستثنى من شرط التقدير الطالب الحاصل على دبلوم الدراسات العليا فى مجال التخصص.

وبالنسبة لدرجة الماجستير فى الفيزياء الحيوية اوضح أنه يشترط للقيد فى هذه الدرجة حصول الطالب على بكالوريوس العلوم فى الفيزياء الحيوية بتقدير عام (جيد) على الأقل ويمكن لمجلس القسم السماح للطلبة الحاصلين على درجة البكالوريوس فــى علــم النبــات أو علــم الحيــــوان أو علــم الحشــرات أو علــم التشــريح والفسيولوجيا أو علم الكيمياء الحيوية أو شعبهـم المزدوجة القيد لتمهيدى الماجستير فى الفيزياء الحيوية من بين الحاصلين على تقدير (جيد )على الأقل فى مادة التخصص فى دراسة تأهيلية لمدة عام واحد ويجتاز بنجاح الامتحان فى المقررات التأهيلية الآتية والتى تدرس بواقع ساعتين أسبوعيا لكل مقرر بالإضافة إلـــى ساعات عملية أسبوعيا طوال العام الدراسى .

كما يمكن لمجلس القسم السماح للطلبة الحاصلين على درجة البكالوريوس فى الفيزياء وشعبها المزدوجة القيد لتمهيدى الماجستير فى الفيزياء الحيوية من بين الحاصلين على درجة (جيد )على الأقل فى مادة التخصص على أن ينتظم الطالب فى دراسة تأهيلية لمدة عام واحد ويجتاز بنجاح الامتحان فى المقررات التأهيلية والتى تدرس بواقع ساعتين أسبوعيا لكل مقرر بالإضافة إلى ٥ ساعات عملية أسبوعيا طوال العام وتقسم الدراسة النظرية لكل قسم إلى عدد من المقررات لا تزيد عن ستة ويمكن أن يشمل المقرر الواحد أكثر من فرع ويؤدى الطالب الامتحان فى هذه المقررات فى عدد من الأوراق لا يتجاوز ستة أوراق .