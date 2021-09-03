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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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الصحة: ارتفاع في أعداد إصابات كورونا مع الموجة الرابعة|ورسالة مهمة للمواطنين

الدكتور خالد مجاهد
الدكتور خالد مجاهد المتحدث بأسم وزارة الصحة

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة لم تصدر أي تصريحات عن أعداد الأسرّة بمستشفيات العزل.

 

مؤكدا أنه مع بداية الموجة الرابعة لكورونا يوجد إرتفاع في أعداد الإصابات في مصر.

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وأضاف خالد مجاهد، أن الإرتفاع بكل دول العالم وليس في مصر فقط، مشيرا إلى أن هناك 10 مستشفيات عزل على مستوى الجمهورية، نتيجة أن الإصابات ليست خطيرة، وخلال أسبوع أو أكثر سيتم تحديد موعد للمواطنين الذي سجلوا من فترة وقد يكونون حصلوا على التطعيم.

 

 على المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية

وتابع خالد مجاهد، أنه لا بد على المواطنين الإلتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية، والحصول على التطعيم، لأنه يقي من المضاعفات الخطيرة لكورونا، مؤكدا أنه لا يوجد مشكلة في توفير اللقاحات.

 

وأشار مجاهد إلى أن، نسب الإشغال بالمستشفيات لا تتعدى 25%، مؤكدا أن وزيرة الصحة عقدت اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع كافة المحافظين بالـ 27 محافظة وأكدت على توزيع الفرق الطبية بكافة مستشفيات العزل تحسبا لوجود إصابات.

 

وأكد  المتحدث باسم وزارة الصحة، أن أجهزة الأكسجين تم مراجعتها ولدينا مخزون إستراتيجي كبير في المحافظات، إضافة إلى أنه تم إضافة أدوار جديدة تمنع تليفات الرئة والحالات شديدة الخطورة، والأدوية مضادات التجلط.

الصحة خالد مجاهد نسب الإشغال بالمستشفيات المضاعفات الخطيرة لكورونا توفير اللقاحات

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