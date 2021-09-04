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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذر.. اتباع الأنظمة الغذائية العشوائية تسبب هذه المخاطر

مخاطر اتباع الأنظمة
مخاطر اتباع الأنظمة الغذائية العشوائية

انتشرت خلال الفترة الأخيرة اتباع الأنظمة الغذائية العشوائية، وقد لاقت شعبية كبيرة بين الشباب والفتيات بسبب سرعة خسارتهم السريعة في الوزن ؛ حيث هذه الأنظمة تعتمد على تناول كمية كبيرة من نوعيات طعام محددة، ومنع نوعيات أخرى، مما يتسبب في مخاطر كبيرة للجسم، وهو ما سنتحدث عنه في السطور التالية .

 

مخاطر اتباع الأنظمة الغذائية العشوائية



وقال معتز القيعي أخصائي التغذية الرياضية والعلاجية، أن اتباع الأنظمة الغذائية الشائعة المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي قد يتسبب في العديد من المشاكل الصحية الخطيرة؛ حيث نجد ان اغلب الفتيات والشباب يقومون بإتباعها لخسارة الوزن بشكل سريع قبل حضورهم اى مناسبة ليحصلوا على شكل الجسم المتناسق الرشيق.

 

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وتابع القيعي في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، ان خسارة الوزن باتباع الأنظمة الغذائية العشوائية يمكن أن تسبب في العديد من المخاطر الصحية؛ حيث أن هناك دراسة حديثة أثبتت أن الأنظمة الغذائية التي تمنع  الكربوهيدرات والدهون المفيدة قد تمثل مخاطر كبيرة على صحة القلب.

 

مخاطر اتباع الأنظمة الغذائية العشوائية


وأفاد القيعي، أن نزول الوزن السريع من اتباع الانظمة الغذائية العشوائية يؤدي إلى ترهلات لا يمكن حلها إلا بالتدخل الجراحي، كما أن خسارة الوزن السريع قد يضر بأجهزة الجسم الداخلية بسبب فقدان الدهون الحشوية بسرعة، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث سقوط كلوي.

وأكد القيعي، أن الأنظمة الغذائية العشوائية تفتقر إلى عنصر غذائي مهم مثل الكربوهيدرات أو غيرها، قد يؤدي إلى الشعور الدائم بالجوع، كما أن عدم تناول العناصر الغذائية الهامة للجسم يتسبب في الإصابة بالأنيميا، وهو ما ينتج عنه الإرهاق الدائم والكسل وشحوب واصفرار الوجه.

وأضاف القيعي، إلى أن نزول الوزن السريع عبر اتباع الانظمة الغذائية العشوائية يعقبه زيادة الوزن إضعاف بعد التوقف عن النظام الغذائي غير المتوازن، بسبب الحرمان من بعض أنواع الطعام يجعل، مما يجعل من الصعب الالتزام بهذا النظام الغذائي كأسلوب حياة؛ حيث أن شراهة الجسم تجاه تناول الأطعمة الممنوعة ترجع فور التوقف عن النظام، وهو ما يزيد من الوزن مرة أخرى وبسرعة.

ومن جانبه نصح القطعي، بأن بعد اتباع الأنظمة الكيميائية، وذلك لأنها تؤدي إلى دخول الجسم في حالة من المجاعة بسبب تقليل كميات الطعام إلى أقصى حد ممكن مما ينتج عنه  تخزين الجسم للطعام في شكل دهون والدخول في ثبات الوزن .
 

معتز القيعي أخصائي التغذية الرياضية والعلاجية
الأنظمة الغذائية الأنظمة الغذائية العشوائية مخاطر اتباع الأنظمة الغذائية العشوائية خسارة الوزن الكربوهيدرات سقوط كلوي ترهلات الإرهاق الدائم ثبات الوزن

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