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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للحفاظ على الوزن ثابت.. نصائح لاتباع نظام غذائي صحي متوازن

طرق اتباع نظام غذائي
طرق اتباع نظام غذائي صحي

اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن قد يجعل الجسم يتمتع بصحة جيدة، وذلك لأن اتباع نظام صحي ومتوازن مناسب في السعرات الحرارية لوزن الجسم يحافظ على الوزن، مما يحافظ على الجسم ويقيه من الإصابة بالأمراض المزمنة.

 

طرق اتباع نظام غذائي صحي

 

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فيجب أن تعتمد في نظام غذائي صحي الخاص بنا على الوجبات المتكاملة، لذا يجب ان يحتوي على البطاطا أو الخبز أو الأرز أو المعكرونة أو الكربوهيدرات النشوية الأخرى ، من الناحية المثالية الحبوب الكاملة.

 

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وبالرغم من إدخال العناصر الغذائية السابق ذكرها داخل نظام غذائي صحي، إلا انه يجب تناولها باعتدال في نطاق السعرات الحرارية المحددة لوزن الجسم، بالإضافة إلى بعض العناصر الغذائية الأخرى، ومن أهمها :
1- تناول ما لا يقل عن 5 حصص من مجموعة متنوعة من الفاكهة والخضروات يوميا، ويتم احتساب جميع الفواكه والخضروات الطازجة والمجمدة والمجففة والمعلبة.

2- ويجب ان تحتوي الوجبات على البطاطس أو الخبز أو الأرز أو المعكرونة أو غيرها من الكربوهيدرات النشوية والحبوب الكاملة.

3- يجب ان تحتوي الوجبات الخاص بك على 30 جرامًا من الألياف يوميًا: مثل تناول كل ما يلي: 5 أجزاء من الفاكهة والخضروات ، و 2 من بسكويت حبوب القمح الكامل ، وشريحتين سميكتين من خبز القمح الكامل ، و بطاطس كبيرة مخبوزة مع القشر.

4- تناول بدائل الألبان أو منتجات الألبان (مثل مشروبات الصويا)، مع اختيارها قليلة الدهون ونسبة سكر أقل .

 

طرق اتباع نظام غذائي صحي

 

5- تناول بعض الفاصوليا والبقول والأسماك والبيض واللحوم والبروتينات الأخرى (بما في ذلك حصتين من الأسماك كل أسبوع، يجب أن يكون أحدهما من أنواع الأسماك الدهنية .

6- اختيار الزيوت والدهون غير المشبعة والاستهلاك بكميات قليلة.

7- شرب من 6 إلى 8 أكواب من الماء يوميًا.

8- يجب أن يتناول البالغون أقل من 6 جم من الملح و 20 جم من الدهون المشبعة للنساء أو 30 جم للرجال يوميًا .

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