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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لفقدان الوزن .. طريقة تعزز الشعور بالشبع مع كل وجبة

صدى البلد

في محاولة لإنقاص الوزن ، يتجاهل العديد من الأشخاص وجبات الطعام لتجنب استهلاك السعرات الحرارية ومع ذلك ، يجب ملاحظة أن تناول نظام غذائي جيد ، فان ذلك يشكل عنصرًا رئيسيًا في رحلة إنقاص الوزن  ، فبدلاً من اتباع نظام غذائي ، يجب على المرء أن يمارس التحكم في الكمية ، كما يقول الخبراء. 

 

ولكن إذا كنت مرتبكًا بشأن ماذا وكم تأكل ، فقد قمنا بتغطيتك، إليك دليلك من أخصائية التغذية نانسي ديهرا التي توصي باتباع طريقة "خالية من الإزعاج" تجعلك تشعر بالشبع مع الحد من الكمية التي تتناولها في كل وجبة.

 

* استخدم طريقة الوعاء الواحد

 تطبق هذه الطريقة بأستخدام  ثلثي الوعاء يجب أن يحتوي على سلطة وبروتين ، فإن الثلث الباقي يجب أن يكون "الكربوهيدرات المفضلة" ، كما قال ديهرا ، مضيفًا أنه يجب دائمًا "تناول السلطة أولاً".

تعمل هذه الطريقة على التحكم في كمية الحصة التي تتناولها في كل وجبة ، إنها طريقة خالية من الإزعاج وتوفر الراحة والتنوع ".

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تحتوي السلطات والخضروات على نسبة عالية من الألياف والعناصر الغذائية وتملأك بسرعة.
البروتين غني بالشبع ، وبالتالي يبقيك ممتلئًا لفترة طويلة.

وأوضحت أنه عند تناول الطعام في نظام الطبق والوعاء ، يميل معظمنا إلى تناول الكربوهيدرات أولاً (لأنها ألذ المغذيات الكبيرة). 

وقالت إنه في حين أن الكربوهيدرات ليست سيئة بالنسبة لك ، يجب أن تحتوي كل وجبة على البروتين والدهون المثالية أيضًا. قال ديهرا: "ستساعدك هذه الطريقة في الحفاظ على حصتك تحت السيطرة وتقليل تناول الطعام دون قصد".

 

هل هي فعالة؟

قالت إن هذه الطريقة يمكن أن تضعك في حالة عجز في السعرات الحرارية ، مضيفة "أعلم أنها ليست بنسبة 100 في المائة ولكنها ستعمل مع شخص لا يريد حساب السعرات الحرارية."

وأضافت أنه يمكن للمرء أيضًا التعرف على حجم حصته على المدى الطويل.

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