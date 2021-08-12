لفقدان الوزن .. طريقة تعزز الشعور بالشبع مع كل وجبة

في محاولة لإنقاص الوزن ، يتجاهل العديد من الأشخاص وجبات الطعام لتجنب استهلاك السعرات الحرارية ومع ذلك ، يجب ملاحظة أن تناول نظام غذائي جيد ، فان ذلك يشكل عنصرًا رئيسيًا في رحلة إنقاص الوزن ، فبدلاً من اتباع نظام غذائي ، يجب على المرء أن يمارس التحكم في الكمية ، كما يقول الخبراء.

ولكن إذا كنت مرتبكًا بشأن ماذا وكم تأكل ، فقد قمنا بتغطيتك، إليك دليلك من أخصائية التغذية نانسي ديهرا التي توصي باتباع طريقة "خالية من الإزعاج" تجعلك تشعر بالشبع مع الحد من الكمية التي تتناولها في كل وجبة.

* استخدم طريقة الوعاء الواحد

تطبق هذه الطريقة بأستخدام ثلثي الوعاء يجب أن يحتوي على سلطة وبروتين ، فإن الثلث الباقي يجب أن يكون "الكربوهيدرات المفضلة" ، كما قال ديهرا ، مضيفًا أنه يجب دائمًا "تناول السلطة أولاً".

تعمل هذه الطريقة على التحكم في كمية الحصة التي تتناولها في كل وجبة ، إنها طريقة خالية من الإزعاج وتوفر الراحة والتنوع ".

تحتوي السلطات والخضروات على نسبة عالية من الألياف والعناصر الغذائية وتملأك بسرعة.

البروتين غني بالشبع ، وبالتالي يبقيك ممتلئًا لفترة طويلة.

وأوضحت أنه عند تناول الطعام في نظام الطبق والوعاء ، يميل معظمنا إلى تناول الكربوهيدرات أولاً (لأنها ألذ المغذيات الكبيرة).

وقالت إنه في حين أن الكربوهيدرات ليست سيئة بالنسبة لك ، يجب أن تحتوي كل وجبة على البروتين والدهون المثالية أيضًا. قال ديهرا: "ستساعدك هذه الطريقة في الحفاظ على حصتك تحت السيطرة وتقليل تناول الطعام دون قصد".

هل هي فعالة؟

قالت إن هذه الطريقة يمكن أن تضعك في حالة عجز في السعرات الحرارية ، مضيفة "أعلم أنها ليست بنسبة 100 في المائة ولكنها ستعمل مع شخص لا يريد حساب السعرات الحرارية."

وأضافت أنه يمكن للمرء أيضًا التعرف على حجم حصته على المدى الطويل.